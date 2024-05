Domeniul care oferă salarii de mii de euro angajaţilor care au cunoştinţe de inteligenţă artificială

Companiile sunt în căutare de specialişti pe măsură ce tehnologia avansează, numărul ofertelor pentru joburi din acest domeniu crescând de trei ori mai repede decât în alte arii de activitate, la nivel mondial.

Roxana conduce o firmă de IT în București. De câțiva ani a introdus diferite programe de inteligența artificială în compania sa pentru a automatiza o serie servicii, însă, din cei 60 de angajați, doar 3 dintre ei ştiu să folosească noile tehnologii.

"În momentul de față investim în inteligența artificială pentru a pune la dispoziția utilizatorilor și în consecință căutăm programatori care să fie specializați și care să folosească aceste tehnologii", spune Roxana Epure- antreprenor firmă de IT.

Românii care au cunoştinţe despre cum funcţionează inteligenţa artificială pot ajunge să câştige şi salarii de 3.500 de euro pe lună.

Inteligenţa artificială a acaparat deja o mare parte din piaţa muncii. Managerii au înlocuit rapid oamenii, cu roboţii. De exemplu, Tomer are un start-up care dezvoltă roboți virtuali care să înlocuiască o parte din treaba vânzătorilor.

"Am vrea să fim în jur de 20, maxim 30 de oameni. Avem foarte mulți oameni talentați, foarte mulți tineri talentați. Ne e mai greu să-i ținem pentru că ne confruntăm, evident, noi, firmele care dezvoltă proprietate intelectuală în România, cu multinaționale care au venit la noi în țară și oferă niște salarii destul de mari și nerealiste din punct de vedere tocmai financiar și noi nu reușim să concurăm neapărat cu acest soi de salarii", spune Tomer Mozafi- CEO start-up.

Acum sunt de şapte ori mai multe anunțuri pentru locuri de muncă specializate în AI față de 2012, arată cel mai recent raport PwC. Domeniile în care cerinţele de angajare s-au schimbat sunt serviciile financiare, cele profesionale și în IT. Cel mai bine câștigă programatorii care încep cu salarii de 1.500 de euro, și în funcție de experiență ajung și la 3.500 de euro pe lună, mai ales la multinaționale.

"Din ce în ce mai mult angajatorii cauta competente care țin de inteligenta artificială, mă refer la IT unde este deja un must have să ai minime cunoștințe de utilizarea tehnologiilor noi şi emergente la marketing, banking, servicii, sunt domenii care necesită tot mai mult astfel de profesioniști", spune Raluca Dumitra - specialist resurse umane

Studiile arată că jumătate dintre antreprenorii care au introdus inteligența artificială în companiile lor se așteaptă la o creștere a profitului.