Care sunt motivele pentru care ne trezim fără energie dimineaţa

De-a lungul timpului, s-au vehiculat multe formule magice cu care să ne începem dimineața - 30 de minute de sport intens 15 minute de pilates, un mic dejun sărat sau, dimpotrivă, unul dulce, bazat pe fructe.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Specialiștii ne încurajează să avem un mod personalizat de-a ne înviora atunci când ne trezim, întrucât doar așa putem să ne bucurăm din plin de beneficii. Cuvântul "trebuie" nu e potrivit să ne însoțească în rutina de dimineață. Uite 3 moduri de a-ți începe ziua în funcție de nivelul tău de energie - scăzut, mediu sau ridicat.



"Conteaza foarte mult cum ne trezim dimineata, in sensul cata energie avem in dimineata respectiva pentru ca am observat ca oamenii cand se trezesc, se asteapta sa fie asa plini de energie si totul sa fie minunat si daca se trezesc ingandurati sau somnorosi pentru ca nu au dormit suficient, sau somnul nu a fost suficient de odihnitor au tendinta sa se judece.", a spus Cristina Ionescu, psiholog.

Starea de oboseală poate avea un impact negativ asupra performantei tale la locul de munca, a vietii tale de familie si a relatiilor sociale. Dar daca oboseala este legata de probleme minore, ea poate fi usor inversata facand cateva alegeri sanatoase in fiecare zi.



"Cred ca e important sa ne conectam cu corpul nostru si sa observam cum anume ne simtitm in dimineata respectiva pentru a sti ce anume ar trebui sa facem ca sa ne continuam ziua intr-un mod cat mai placut. Daca ne trezim intr-o dimineata cu un nivel de energie mai scazut din diverse motive, ca ne-am culcat mai tarziu sau somul nu a fost odihnitor e important sa facem niste activitati care sa fie in concordanta cu nivelul meu de energie.", a mai spus psihologul.



Unii factori comuni care ne pot afecta dimineata si ne pot face sa ne trezim fara energie sunt stresul, anxietatea, depresia, anemia, somnul inadecvat, malnutritia, obezitatea si exercitiile fizice excesive. Specilistii vin in ajutorul nostru cu cateva sfaturi pentru a depasi aceasta stare de moleseala si de a reusi totusi sa ne recapatam vitalitatea.



"Daca am un nivel de energie scazut nu stiu daca ma ajuta sa ies la alergat, poate ma ajuta sa fac ceva mai relaxant, sa beau un ceai sau o cafea, sa imi pun o muzica pe fundal, de meditatie, sa citesc ceva eventual, dar e foarte important sa mananc un mic dejun cat mai nutritiv, sa imi fac un suc de apio sau diverse legume si fructe care mi-ar da un buste de energie.", mai adaugă aceasta.



Cand sari peste micul dejun, s-ar putea sa te simti obosit și mai mult timp, intrucat nivelul de zahar din sange scade si poate afecta nivelul de energie. In acest caz, este recomandat sa va stabiliti cateva obiective pentru ziua respectiva pentru a scadea nivelul de anxietate sau de stres.



"Daca nivelul meu de energie este putin mai ridicat, sa zicem am un nivel mediu de energie in dimineata in care m-am trezit, este important sa ma conectez cu corpul meu, sa observ ce anume are nevoie si eventual pot sa fac miscare, sa ies sa ma plimb in natura, sa citesc ceva sau sa fac cateva exercitii, sa imi stabilesc niste obiective pentru ziua respectiva.", mai spune psihologul.



Toate aceste obiceiuri pe langa faptul ca va ajuta sa fiti mult mai activi dimineata, pot contribui si la organizarea mai usoara a lucrurilor pe care le aveti de facut pe tot parcusul zilei.



"Daca avem multa energie e foarte important sa profitam de ea. Si atunci, daca avem multa energie putem sa facem un sport care consuma multa energie. Adica putem sa facem sport cu greutati, sa alergam, sa mancam ceva sanatos, sa ne stabilim niste obiective pentru saptamana in curs putem sa scriem in jurnal.", mai spus Cristina Ionescu.



Faceți lucruri care dau energie și NU care iau. Totodata, specialistii spun ca este necesar dimineata, pentru a avea un aport de energie ridicat, sa incepem ziua cu lucrurile care ne plac cel mai mult.



"Eu as recomanda cel putin o ora sa am timp sa ma relaxez, sa beau cafeaua, deci sa am cel putin o ora, asta pot sa o fac trezindu-ma mai devreme. Depinde si daca avem copii, este important in momentul acela sa imi iau 10 min sau un sfert de ora in care sa am acele momente pentru mine, sa ma relaxez, sa imi beau cafeaua in tihna si sa ma concentrez pe ce am de facut in ziua respectiva.", mai spune psihologul.