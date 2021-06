Se poartă iar culorile neon! Sfaturi pentru ţinute la modă, de la Lucy Faur, stilist

"Culorile neon au venit cumva în țendință cu ocazia vestimentației street style, adică cea prin care generația Z, cu precădere, combină elementele foarte, foarte comode cu accente din zona chic. Culorile neon au ajuns și în zona asta de office, de ce nu, de ținute elegante, de ținute smart casual, pentru că acest costum pe care îl port acum poate fi purtat cu ușurință, printr-un schimb de accesorii, fie într-un context mai pretențios sau mai formal, fie într-un context casual în care mergi la o cafea cu o prietenă", spune Lucy Faur, stilist.

Culorile neon conțin o mulțime de nuanțe, însă, în acest an, se poartă cu precădere doar câteva dintre ele.

"Atunci când am creat eu această colecție cu partenerul meu cu care lucrez de ceva vreme și se pot găsi detalii pe conturile mele de socializare am luat efectiv la mână culorile pe care le știm. Am făcut un mic studiu de piață și am văzut către ce culori au îndrăznit oamenii și inclusiv către ce culori au îndrăznit designerii din street style ca și accesorizare. Și regăsim foarte mult verdele neon, regăsim turcoazul și element de orange", adaugă Lucy.

Experții sunt de părere că există câte o culoare neon pentru fiecare dintre noi, nu rămâne decât să o descoperim. Iată la ce să te raportezi!

Culorile neon se aleg în funcţie de culoarea pielii, dar şi a părului

"Când vine vorba de culori atât de intense eu mă uit la detaliile care sunt cele mai pregnante și acestea sunt, de cele mai multe ori, o piele extrem de deschisă sau o piele extrem de închisă, respectiv un păr extrem de închis sau extrem de deschis. Astfel, că zona asta de turcoaz și de verde eu le direcționez către partea asta de șaten bruten, în timp ce nuanțele vii de orange, de flamingo și de fucsia le direcționez către blond", explică Lucy Faur.

Iar în privința combinațiilor de colori, Lucy ne garantează că nu există limite.

Cu ce nuanţe putem combina culorile neon

"Desigur că ele pot fi combinate și integrate cu ușurință cu piese pe care le avem deja în garderobele noastre. Mai exact, cu piese basic, adică fie cu un tricou alb, fie cu o cămașă albă. De principiu, foarte important de reținut e că ele te duc cu gândul spre vată pe băț, către înghețată, către culoare și atunci ce s-ar potrivi la o astfel de combinație cromatică ar fi un alb. Așadar, dacă vrei să mergi la sigur, combini cu alb... că este cămașă, că este accesoriu, geanta, pantof ochelari sau un tricou, un body, orice"



Georgiana Mihăilă: "Negru nu punem niciodată?"

"Negru nu aș pune, de ce? Pentru că negru tinde să tempereze foarte tare, dar să tempereze într-un fel în care își pierde personalitatea ținuta. Eu recomand să mergem pe asocieri cromatice tot pe zona aceasta colorată. De exemplu, putem intra cu nuanțe monocrom pastel, adică aici putem să venim cu o culoare flamingo pe zona pastelată, adică mai ștearsă și deasupra venim cu jacheta cu culoarea foarte pronunțată"

NIci combinaţiile îndrăzneţe nu sunt o idee rea

"De exemplu, calben cu turcoaz, care arată absolut genial, putem să facem roz cu orange, ele sunt relativ apropiate, însă, dacă puneți o braletă și o pereche de pantaloni din această nuanță de roz și venim cu sacoul în nuanța flamingo o să arate super delicios și o să se vadă că e o combinație foarte feminină și foarte jovială, dar în același timp nu este extremă. Și bineînțeles că putem păstra aceeași nuanță de sus până jos, seturile sunt preferatele mele.

Georgiana Mihăilă: Drept urmare, v-aţi convins că nici măcar culorile neon nu sunt greu de asortat?

"Culorile neon i se potrivesc oricui vrea să experimenteze, care vrea să încerce ceva nou, care de fel se îmbracă colorat, cumva poate bifa foarte multe tipologii stilistice".



Georgiana Mihăilă: Există o limită de vârstă pentru persoanele care pot purta astfel de culori?



Lucy Faur: "Niciodată limitele de vârstă nu sunt un subiect pe care să îl dezbatem noi, pentru că stilul vestimentar, oricare ar fi el, că este mai rezervat sau că este mai îndrăzneț, trebuie să se potrivească cu personalitatea celui/celei care poartă acest stil vestimentar", a spus Lucy Faur, stilist.

