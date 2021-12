Cum să fim mai cumpătați și în ce ne investim banii în anul 2022

Nouă, românilor, ne place să cheltuim. Cât de frecvent „arunci” cu banii pe lucruri de care nu ai nevoie? În noul an, specialiștii ne încurajează să fim mai cumpătați și să investim mai mult în ceea ce merită cu adevărat – de exemplu, în educația copiilor. Aflăm din materialul următor și despre o problema cu care mai toate femeile se confrunta. Așadar, doamnelor, rămâneți cu noi.

"În general, mai ales în ultimii 20 de ani, și dacă ne referim în special la societatea românească, românii cumpără, în general, cu bani pe care nu îi au lucruri de care nu au nevoie, ca să impresioneze oameni pe care nu îi iubesc.

De obicei, cea mai mare parte din achizițiile noastre nu sunt indespensabile traiului cotidian, sunt lucruri și acțiuni pe care le facem pentru a impresiona prieteni, părinți, lumea din jur, pentru a schimba impresia societății despre noi și așa mai departe.

E totul o chestie de impresie. Toți suntem oameni de rând, doar că unii am citit mai mult, iar alții mai puțin. Prin lectură și experiențele altora ne dăm seama când un lucru ne trebuie neapărat, când un lucru ne face plăcere nouă și când un lucru nici nu ne trebuie, nici nu ne face plăcere și nici nu va reuși să impresioneze pe nimeni.

Moda este un lucru atât de înfiorător încât trebuie să o schimbăm de două ori pe an. Dacă am aduce pe cineva și am pune să aleaga o anumită haină, sigur 50-60% alegerea ei depinde de ce a văzut în jur până atunci. Totul e bazat pe marketing.

Femeile de obicei cumpără mult și cumpără o droaie de haine și de prostii, o știu din propria mea experiență, care nu sunt nici de calitate, nu sunt nici vreun brand, pentru că vrea să aibă mai multe. Știu femei care au cumpărat pantofi și nu i-au purtat niciodată, dar în momentul în care i-a cumpărat, le-a plăcut foarte mult. Dacă fericirea o găsește în momentul în care își umple coșul, să își pună întâi trei suluri de hârtie igienică, după aia deasupra să pună ce are nevoie și senzația e că și-a umplut coșul și sigur a făcut o economie mare.

Cel mai bine ar fi să ne asigurăm siguranța cotidiană. Asigurările sunt primul lucru – sănătate, casă, mașină și așa mai departe. După mine mâncarea e... din nefericire, nu putem să trăim fără să mâncăm. După care, eu am mizat foarte mult pe educația copiilor. E mult mai simplu să investești foarte mult în educația copilului încă de la vârste fragede, decât să te trezești că ai nevoie de sute de meditatori când copilul are 16-17 ani", a spus Cristian Sima, în cadrul emisiunii Numai de bine, de la Antena 3.

