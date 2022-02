Care este echilibrul între iubire, bani şi carieră

Ovidiu Yang, life coach, ne încurajează să găsim echilibrul. Cum? Prin pașii următori. Haideți să îl urmărim!

''Majoritatea oamenilor consider că nu poți să le ai pe toate. Ei bine, nu este chiar așa. E adevărat că poate să îți fie dificil să fii la 10 din 10 la toate, dar cum ar fi să fii la 10, la 9 și la 9?

Ca să înțelegem că se poate, în primul rând, este necesar să vedem ce ne blochează pe noi – poate sunt traume din copilările, poate sunt stări care ne blochează, cum ar fi anxietatea sau depresia, poate considerăm că nu merităm, poate cineva ne-a spus că ești suficient atât cât ești.

Așadar, descoperim ceea ce ne blochează, lucrăm acele lucruri, le conștientizăm și prin simpla lor conștientizare se dărâmă o cărămidă dintre noi și putem manifesta un echilibru între iubire, bani și carieră.

Cum este necesar să arătăm echilibru între iubire, bani și carieră? Cam așa! Cum arată? Vedem aici pieptul deschis, brațele larg deschise și de undeva din spate vin niște aripi care te ridică către această stare de echilibru.

Ce înseamnă? Înseamnă, în primul rând, că manifestă o atitudine deschisă și merg către ideea că pentru a manifesta echilibru să am și bani, să am parte și de iubire și, bineînțeles, partea de carieră.

În primul rând, este necesar să îți faci o listă cu toate sectoarele vieții și, în capul listei, să fie aceste trei lucruri și să vezi unde te afli. Ce notă îți dai tu de la 1 la 10? 1 însemnând nu manifest asta deloc sau aproape deloc și 10 însemnând sunt perfect la acest capitol. Îți faci o evaluare, îți dai o notă sinceră ție și vezi unde ai de lucrat.

Cu ce credeți că începem? Este necesar să securizăm partea unde am o notă bună, adică dacă am o notă bună la relații, să nu neglijez sectorul relații și să mă duc doar pe carieră sau pe bani și să îmi scadă fără să îmi dau seama bunăstarea din sectorul relații. Apoi, pentru celelalte fac un plan de acțiune concret, văd de ce am acea notă acolo, ce m-a blogat, dar și ce am de făcut.

În acest plan de acțiune, includem săptămânal minim trei lucruri de făcut în acea săptămână pentru a ajunge acolo unde îmi doresc.

Dacă îți dorești relații, nu te duci și te întâlnești cu prietenele tale care sunt divorțate și traumatizate și suferă și își critică partnerii. Îți creezi un mediu în care te întâlnești care au relații împlinite.

Astfel, ajungi mai optimist și să îți crește nivelul de încredere în tine, te inspiri, înțelegi că se poate și vei acționa atât din ceea ce gândești tu, dar te poți inspira și de la ceilalți.

Acest echilibru se atinge punând efort, energie, minte și suflet în toate sectoarele'', a spus Ovidiu Yang, life coach.