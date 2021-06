Interviu cu Raluca Nicolae, tânăra care realizează uleiuri naturale pentru un bronz perfect

Raluca este o adevărat iubitoare de natură. De mai bine de trei ani, călătorește împreună cu partenerul său, Eugen, prin toată lumea. Însă, o fac altfel.

Mijloc de transport, casă și chiar partener de drum le este Shooby, o dubă personalizată de ei. În ea au dormitorul, bucătăria și baia.

Raluca Tănase îşi prepară singură produsele de înfrumuseţare

Iar de curând, frumoasa tânără a decis să renunțe și la produsele pe care le cumpăra din comerț. În schimb, folosește unele complet naturale, create de ea.

"Am început printr-o cărticică pe care o aveam înainte cu lucruri pe care am vrut să le testez, le-am testat și au funcționat – mai mult de do it yourself, adică de la produsele de pus pe pielea, de la a înlocui produsele chimicale pe care le folosești atunci când îngrijești casa sau o cureți și de aici am crescut și am adoptat și rețete vegane sau raw de mâncare", spune Raluca Nicolae, iubitoare de natură.

Astăzi, nu mai folosește nici măcar șamponul din comerț. Însă, nu despre el vorbim acum, ci despre uleiul pentru bronz, care cu siguranță ne-ar putea ajuta în perioada care va urma.

Georgiana: Ce ți-ai dorit să obții aici – un ulei care să te ajute să te bronzezi mai repede sau care să te protejeze de soare?

Raluca Nicolae: 2in1, este puțin din fiecare, dar simt cumva că te ajută mai mult să te bronzezi.

De ce ingrediente avem nevoie pentru un bronz perfect

Raluca Nicolae: "Eu am ales azi o variantă super ușoară, la îndemâna oricui, cu niște produse pe care le poți găsi foarte ușor în magazinele mici și am ales uleiul de susan pe care îl consider super util și mi se pare așa un panaceu care ajută atât la gătit, cât și pe corp. Apropo de asta, vreau să menționez un mesaj care cred că m-a ajutat să încep acest drum. N-ar trebui să pui pe piele ceva ce n-ai putea să ingerezi și de aici am sesizat că foloseam foarte multe lucruri care nici măcar nu știam ce înseamnă, ulterior să aflu că îmi daunează"

Apoi, următorul ingredient este uleiul de morcov.

"Știu că sunt fete care îl folosesc doar așa și nu este nimic în neregulă pentru că are acel betacaroten care te ajută să îți menții o piele super catifelată, super drăguță și, bineînțeles, să îți dea acest boost de a-ți bronza pielea. Folosim și puțină vitamina E, care te ajută cumva în a-ți face aceste produse pentru că este cumva ca și un conservant natural și mai folosim și ulei de gălbenele, care la fel este super bun pentru cicatrizare, calmare, adică cred că cu toții avem unguent de gălbenele acasă sau cel puțin ceai sau ceva"

De asemenea, Raluca recomandă să fim atente și la recipentele pe care le folosim.

"Ce este super important în primă fază, ideal de fapt, nu este neapărat vital, însă, recipentele sunt de preferat să fie de sticlă și, dacă nu sunt de sticlă, măcar să fie închise la culoare"

Următoarea rețetă este pentru o cantitate finală de 100 de ml.

"Punem 35 de ml de ulei de susan. Îți pregătește pielea, ți-o calmează, îți dă acea catifelare care te ajută la final să ai un boost super potrivit. Iar aceeași cantitate de 35 de ml de ulei de susan se va pune și 35 de ml de ulei de morcov".

Aplicat înaintea de expunerea la soare, uleiul de morcov oferă un bronz uniform și apară pielea împotriva efectelor negative ale soarelului.

"Nu ți se pare că imediat cum îl aplici parcă zici "mmm, deja m-am bronzat?". Da, asta voiam să zic, că îți dă o nuanță chiar dacă nu stai la soare parcă deja devii puțin mai colorată. Este important să ai grijă dacă ai costumul de baie alb, să ai grijă la hăinuțe, pentru că el pătează de fel din cauza acelei culori pe care o știm și de la morcov, ușor gălbuie", spune Raluca.

Ulterior, vei avea nevoie de 20 de mililitri de ulei de gălbenele.

"Și ultimul produs este uleiul de vitamina E. Punem în principiu cam 12 picături, asta în cazul în care ai picurător, dacă nu, pâlnia asta are 15 ml, după ce o umplem este gata de folosit. Partea cea mai bună la acest ulei este că mixezi ingredientele, le amesteci și poți să îl folosești imediat.

Iar prepararea unui astfel de produs nu va costa mai mult de 20 de lei.



