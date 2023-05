Moduri prin care să-ţi dai seama că cineva te minte

Suntem fascinați de limbajul trupului și trebuie să recunoaștem că în spatele fiecărui gest se pot ascunde multe lucruri.

Suntem fascinați de limbajul trupului și trebuie să recunoaștem că în spatele fiecărui gest se pot ascunde multe lucruri. Comunicarea umană constă în 93% comunicare non-verbală și doar 7% comunicare verbală.

Prin urmare, limbajul trupului determină cu adevărat cine ești și ce gândești! Corpul dominat de nervozitate, mișcările stângace ale mâinilor, mângâierea părului, scărpinatul în cap și frecarea palmelor sunt indicatori siguri ai minciunii. Dar cum descoperiți un mincinos ghidându-vă după limbajul trupului?

"Exista o corelare intre cuvant si gest, o sinonimie intre cuvant si gest, iar aceasta legatura este necesara, deoarce am nevoie de aceste gesturi pentru a descrie anumite cuvinte din discurs, deoarece gesturile te ajuta pe tine sa intelegi mai bine ce am avut de zis.", a spus Aurelian Ciocan, profesor de dicţie.

Lunar, dacă nu săptămânal sau chiar ... zilnic, fiecare dintre noi mințim și suntem, bineînțeles, mințiți. Iar dacă verbal e ușor să ascundem adevărul, gesturile s-ar putea să ne dea, deseori, de gol.

"Se schimba gestul cu totul, acest gest care e atat de simplu se poate schimba cu totul sau poate sa nu mai existe deloc. Pai sunt tot felul de gesturi, de exemplu, acestea care arata ceva mult, sau apar gesturile de negatie, care sunt atat de firesti pe care le facem foarte simplu, nu mai vreau, imi e de ajuns, niciodata nu m-ai ascultat, negatia este definita de o taiere cu o mana, si atunci tot ce apare de negatie reprezinta cumva de o taiere. Si atunci daca vreau sa mint pot sa fac un gest alandala, sa fac un gest din cap, care inseamna de fapt da, dar sa spun ca nu mai vreau sa beau cafea.", a mai spus acesta.

Potrivit studiilor, atunci când mint, oamenii îşi ating cel mai des nasul, din cauza senzaţiei de mâncărime apărută ca urmare a faptului că vasele capilare sunt stimulate de adrenalină. Însă, și acoperirea gurii sau a ochilor pot fi semne că interlocutorul minte. Stresul cauzat de concentrarea pe susţinerea unor afirmaţii neadevărate duce la apariţia senzaţiei de gură uscată. Așadar, dacă vă gândeați că mediul online poate fi un bun aliat atunci când plănuiți să mințiți, iată că nu este chiar așa.

"Tot asa in online se vede fruntea, pe intenet in aceste sedinte, fruntea este la vedere si are o expresivitate aparte, atunci cand improvizam sau mintim. Foarte rara apare aceasta incretire a fruntii. E in cazul persoanelor care tind sa improvizeze, si-ar dori sa para mai expresive decat e normal si sa pluseze foarte mult cu zona aceasta a fruntii sau zona aceasta dintre ochi, zona superioara a nasului, care poate arata sa zic asa si un fel de dispret. Faptul ca nu imi place o anumita persoana si poate sa se vada aici chiar in varful nasului.", a mai precizat acesta.

Totuși, buni indicatori ai minciunii pot fi reperați și în discursul persoanei. Cei care vor sa ne ducă în eroare își aleg cu grijă cuvintele. De asemenea, minciunile sunt spuse într-un tempo mai lent decât adevărurile, apar mai multe pauze între cuvinte și propoziții, iar tonul vocii mincinosului devine mai ascuțit.

"Se simte si in voce minciuna, minciuna in voce exact cum vorbeam si despre gesturi cand apare o modificare brusca de cele mai multe ori, vorbesc cu o persoana imi dau seama care este tonul vocii, in momentul in care se schimba ceva, poate sa nu fie neapapart miciuna, depinde, dar in momentul cand apare schimbarea brusca de la o voce medie la una joasa, in momentul in care brusc poate sa apara o modificare, acestea pot fi niste semnale. De altfel in viata de zi cu zi noi trecem prin toate aceste schimbari de ritm de volum, de ton, dar trecem firesc, astfel ca nici nu se fac simtite.", a mai spus acesta.

Și privirea poate fi un bun indicator. Dacă interlocutorul se străduiește să mențină contactul vizual cu orice preț și se uită insistent în ochii tăi, cu siguranță acea persoană încearcă să te păcălească. Dar atenţie, observarea unui singur semnal nu înseamnă automat că avem de-a face cu un mincinos. Pentru a trage o astfel de concluzie este necesar să identificăm mai multe astfel de indicii la o persoană.