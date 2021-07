Nutriţionistul Mihaela Iftene, meniul de plajă şi ce e bine să mâncăm atunci când e foarte cald afară

Însă, medicii trag un semnal de alarmă și ne avertizează că nu e indicat să stăm prea mult la soare și că ar trebui să acordăm o atenție deosebită alimentației. De asemenea, alcoolul, sosurile și prăjelile ar trebui evitate când afara sunt mai mult de 30 de grade.

Litoralul s-a incins sub soarele arzător, iar nisipul frige și el încă de dimineață. După prânz, căldura devine sufocantă, iar temperaturile sunt insuportabile. Însă, chiar și în aceste condiții, puțini sunt turiștii care se dau duși de pe plajă. Nici măcar foamea nu este un motiv suficient de important.

Potrivit specialiștilor, căldura ar trebui să fie un factor important, care să ne influențeze alimentația. În primul rând, se recomandă reducerea aportului caloric.

Din când în când, putem opta și pentru iaurturi. Iar carnea de pui sau de pește poate fi consumată doar dacă nu este în exces. Sfaturile sunt numeroase, însă, puțini sunt cei care le și respectă.

Cei mai mulți dintre turiști preferă să își cumpere ceva de la fast foodurile din zonă și să vină cu mâncarea direct pe plajă, în soare. Obicei total greșit!

De asemenea, porumbul fiert sau copt, gogoșile și hamsia prăjită trebuie evitate pe cât posibil.

Atenție, orice greșeală ne poate trimite de urgență în cabinetul specialistului.

"Riscăm, în primul rând, să facem o toxiinfecție alimentară cu diaree, cu dureri de burtă și în loc să venim la mare, să ne distrăm, să ne fie bine, ajungem la spital și ne stricăm tot concediul. De asemenea, am mai pățit în ultimul timp o treabă interesantă, au venit foarte multe doamne și domni care mi-au zis: 'am fost în concediu și am luat 10 kg în 10 zile', pentru că chiar dacă tu crezi că ai făcut multă mișcare, de fapt nu ai consumat atât de mult pe cât crezi și tot papanașul ăla pe care îl mâncăm seara la cină s-a depus", a mai explicat nutriţionistul.