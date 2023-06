Şapte obiceiuri anti-îmbătrânire. Cum să rămâi tânăr mai mult timp

Viteza cu care îmbătrânim diferă de la persoană la persoană, iar atunci când predispoziția genetică nu este vinovată, noi suntem singurii care influențăm acest proces.

Stilul de viață, lipsa somnului și stresul exagerat sunt doar câțiva dintre factorii dăunători ai tinereții noastre. La aceștia se adaugă, bineînțeles, și soarele.

Expunerea constantă la razele ultraviolete determină apariția fotoîmbătrânirii. Drept urmare, vara este cu atât mai important să acordăm o atenție deosebită tenului nostru. Urmează 7 obiceiuri anti-îmbătrânire valabile atât pentru doamne, cât și pentru domni.

"Vara este anotimpul perfect pentru a-ti imbunatati stilul de viata si pentru a-ti pastra anii tineretii. Mentine-te hidratat! Bea suficiente lichide pentru a-ti mentine corpul hidratat si pentru a preveni aparitia ridurilor, ajuta la mentinerea sanatatii fizice, apa este principalul element pentru a mentine coprul sanatos si bine hidtratat. Consumul de apa ne poate ajuta sa prevenim probleme de sanatate precum deshidratarea, durerile de cap si crampele musculare.", a precizat medicul estetician Dr. Anna Crăciun Douglas.

Consumul intens și regulat de apă este una dintre cele mai eficiente metode de a ne întări sistemul imunitar. Asta pentru că apa funcționează ca „vidanjorul” organismului și ea e cea care duce substanțele toxice către ficat și rinichi pentru a fi neutralizate și eliminate. De asemenea, pentru a avea o piele frumoasa si ferma, medicii recomandă consumul de alimente bogate in anti-oxidanti, cum ar fi fructele, rosiile si legumele colorate.

"Daca vrei sa ai o piele frumoasa si sanatoasa atunci trebuie sa fii constient de efectele radicalilor liberi, asupra pielii tale. Acesti compusi instabili pot cauza daune serioase pielii, cum ar fi ridurile, petele pigmentare si ingrosarea pielii. Este important sa introduci in dieta ta alimente bogate in anti-oxidanti si sa folosesti produse de ingrijire a pielii care contin ingrediente active si care combat radicalii liberi.", a mai spus medicul.

Sportul in aer liber este un antidepresiv natural. Exercitiile in natura ajuta la evitarea tulburarii afective sezoniere, depresiei si anxietatii, deoarece soarele creste in mod natural nivelul de serotonina, un hormon care influenteaza starea de spirit.

"Fa exercitii fizice in aer liber pentru a-ti imbunatati starea de spirit si pentru a-ti tonifia corpul. Poti incerca mersul pe jos, alergatul in parc sau yoga la malul marii."

Un alt sfat extrem de important este purtarea unei pălării. Razele de soare duc la îmbătrânirea prematură și la deteriorarea pielii, cu fiecare expunere fără protecție.

"Palariile nu doar ca arata fabulos, dar sunt si utile pentru a te proteja de soarele arzator, sunt perfecte in orice moment al zilei. Fie ca esti pe plaja, in par sau pur si simplu te plimbi prin oras. Daca vrei sa fii protejata, ia o palarie vara aceasta.", a mai spus aceasta.

Și ce-ar fi vara fără ochelari de soare? De pe aceştia nu trebuie să lipsească marcajul CE, care atestă faptul că sunt conformi cu normativele europene. Alege ochelari pe care este menţionat faptul că oferă protecţie 100% cu valoare UV400, care blochează atât razele UVA, cât şi pe cele UVB.

"Poarta ochelari de soare, te ajuta sa-ti menti sanatate ochilor si sa reduci riscul de a dezvolta probleme oculare pe termen lung, cum ar fi cataracta sau degenerarea oculara.", a mai spus aceasta.

Tot soarele poate descompune și fibrele de colagen și elastină, care duce la aspectul de piele lăsată.

"Poti sa aplici o crema cu factor de protectie pentru a te proteja de razele UV nocive pentru prevenirea aparitiei petelor pigmentare si a ridurilor.", a mai precizat medicul estetician.

Stresul ne afecteaza pe toate planurile, avand consecinte neplacute asupra sanatatii intregului corp, inclusiv asupra pielii. Am putea spune chiar ca pielea este unul dintre primele organe afectate de stres. Drept urmare, specialiștii recomandă un somn de minim 7 - 8 ore pentru a vă putea odihni si pentru a scăpa de oboseala acumulata de peste zi.