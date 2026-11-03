Apa Nova pregătește investiții majore pentru modernizarea rețelei de apă și canalizare din București. Cu cât ar putea crește facturile

3 minute de citit Publicat la 18:46 03 Noi 2026 Modificat la 18:46 03 Noi 2026

Apa Nova modernizează rețelele de alimentare cu apă și de canalizare din Bucureşti. Sursa colaj foto: capturi video Antena 3 CNN

Plan major de investiții al Apa Nova, care va schimba considerabil calitatea serviciilor pentru bucureșteni. Parte din acest efort financiar al companiei va fi susținut din noul tarif, care ar putea intra în vigoare din noiembrie, potrivit reprezentanților operatorului. În prezent, metrul cub de apă costă 10,98 lei, fără TVA. Cu toate acestea, chiar și după scumpire, tariful cumulat ar urma să rămână sub media națională. "O familie cu trei-patru persoane, care consumă, să zic, 10 m³ pe lună, va vedea la factură o creștere de 26 - 27 lei", a declarat directorul general al companiei Apa Nova Bucureşti, Mădălin Mihailovici, într-un interviu oferit recent la Antena 3 CNN.

Conform reprezentanților companiei Apa Nova Bucureşti, majorarea tarifului este necesară pentru susținerea programului de investiții, care vizează modernizarea și eficientizarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare din Capitală.

Proiectele sunt deja în pregătire, iar o parte dintre lucrări se află în etapa de obținere a avizelor și autorizațiilor. Conducerea Apa Nova estimează că noul tarif ar putea fi aplicat de la 1 noiembrie, moment din care ar urma să înceapă și implementarea investițiilor.

Adrian Ursu, realizator emisiuni Antena 3 CNN: Orașul București are un serviciu, iată, eficient de furnizare a apei, dar locuitorii ei plătesc o apă mai scumpă decât în alte capitale, decât în alte orașe ale Europei? Sau tariful poate fi socotit un aliniat la ceea ce înseamnă, pe de o parte, putere de cumpărare, de partea cealaltă, iată, nivelul investițiilor?

Mădălin Mihailovici, director general Apa Nova Bucureşti: Încep așa – tariful actual este 10,98 lei plus TVA. Deci, asta ar însemna circa 2,21 euro/m³. Asta înseamnă o limită de suportabilitate pentru populație de 1%. Prin creșterea volumului investițional nu vom ajunge decât la o limită de suportabilitate de 1,2%, va crește cu circa zero - 5 euro/m³. Deci, practic, o familie cu trei-patru persoane, care consumă, să zic, 10 m³ pe lună, va vedea la factură o creștere de 26 - 27 lei.

Adrian Ursu, realizator emisiuni Antena 3 CNN: Asta când va fi gata tot planul de investiții?

Mădălin Mihailovici, director general Apa Nova Bucureşti: Când vom începe, când se va aproba tariful, suntem aproape... Sperăm, începând cu 1 noiembrie, să intrăm cu noul tarif, deja, să începem lucrările. Avem proiecte, la unele avem chiar avizele, adică la destule, avem avizele, pentru că lucrăm în spate, la proiectare, cu viteză maximă.

Ulterior, acesta a mai făcut următoarele precizări: "Haideți să vă dau tarifele! Deci, am zis, București are, la ora actuală, deci 2,21 euro/m³, Copenhaga – 7,2 euro/m³, Oslo – între 5,5, pentru care un tarif combinat, 5,5 euro/m³ până la 7,8 euro/m³".

Adrian Ursu, realizator emisiuni Antena 3 CNN: Ţări cu putere de cumpărare mult mai mare decât România.

Mădălin Mihailovici, director general Apa Nova Bucureşti: Da. Viena – 4,97 euro/m³, Parisul – între 3,5 euro/m³ până la 4,3 euro/m³, pentru că sunt mai mulți furnizori acolo sunt arondismente municipale, sunt mai mulți furnizori.

Adrian Ursu, realizator emisiuni Antena 3 CNN: Şi în arealul nostru? În est?

Mădălin Mihailovici, director general Apa Nova Bucureşti: În arealul nostru – Praga – între 5 și 5,50 euro/m³, iar Varşovia – 3,97 euro/m³. Avem cel mai mic tarif și vom avea, în continuare, cel mai mic tarif. Din România, la ora actuală, din 52 de operatori mari abilitați, suntem pe penultimul loc, pe ultimul loc sunt colegii noștri de la Apa Nova Ploiești.

Adrian Ursu, realizator emisiuni Antena 3 CNN: Adică al doilea cel mai mic tarif?

Mădălin Mihailovici, director general Apa Nova Bucureşti: Al doilea cel mai mic tarif din România, iar prin această creștere de tarif, cu noul program investițional, mai urcăm până pe locul 45. Deci, suntem sub media națională, sub media națională, la tarifele cumulate de apă și canal.