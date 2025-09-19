Cel mai mare parc eolian din Moldova se ridică în trei comune din Vaslui. Cu 370 GWh produși anual, poate alimenta un municipiu

Localnicii se așteaptă ca parcul eolian Deleni să aducă prosperitate în zonă. Foto: Captură video Antena 3 CNN

Cel mai mare parc eolian din regiunea Moldovei prinde contur pe raza a trei comune din județul Vaslui.

23 de turbine eoliene de ultimă generație au fost montate în cele trei localități. Odată puse în funcțiune, acestea vor produce anual circa 370 de GWh de energie verde.

Este suficient pentru a alimenta 62.000 de gospodării sau chiar întreg municipiul Vaslui.

"Este o centrală electrică eoliană cu turbine General Electric. 23 de bucăți în total. Fiecare turbină are o putere de 6,9 MW. Structura este printre cele mai noi la ora actuală. Producția este de circa 370 GWh și poate asigura o alimentare a unui oraș . Pe zona Moldova, e cel mai mare parc, ca putere", explică Iulian Mihăilă, reprezentant al unei companii din domeniul energiei verzi.

Edilii comunelor pe teritoriul cărora sunt ridicate turbinele vorbesc despre beneficiile aduse de parcul eolian.

Primar: Cel mai mare beneficiu pentru comună e că au fost reabilitate drumurile

"Este cea mai mare investiție și, practic, primele demersuri pentru această investiție au fost prin anii 2008 - 2009. Mă bucur că investiția este spre final si probabil în următoarele luni va intra în funcțiune.

Beneficiile de pe urma acestui proiect ar fi următoarele: bugetul primăriei va primi o anumită sumă. Apoi, drumurile au fost modernizate de către firma care construiește aceste eoliene și acesta este, probabil, cel mai mare beneficiu pentru agricultori, pentru cetățeni", declară Vasile Puf, primarul comunei Costești.

Și localnicii sunt conștienți de avantajele aduse de investiția în energie verde.

"Va aduce bunăstare comunității noastre", estimează un bărbat.

"Au făcut drumurile, care au rămas și vor rămâne. Cel puțin 20 de ani drumurile vor fi întreținute. Din punctul ăsta de vedere, e un lucru bun", adaugă un altul.

Valoarea totală a investiției depășește 260 de milioane de euro, ceea ce face din parcul eolian Deleni cea mai mare centrală de energie regenerabilă din Moldova și unul dintre cele mai importante proiecte verzi din România.