Iulius Group schimbă orizontul Constanței: investiție de 800 de milioane de euro, premiată la Gala RO 3.0

Iulius urmează să schimbe complet fața unei zone din municipiul Constanța. Foto: Antena 3 CNN

Viziunea și inovația au fost premiate în cadrul Galei RO 3.0 Winners of the Future 2025, un eveniment marca Antena 3 CNN. Acolo au fost răsplătite atât companiile care au viziune și contribuie la dezvoltarea României, cât și tinerii creativi, cei care inventează și inovează și care ne fac mândri de rezultatele lor în fiecare zi.

Gala Winners of the Future 2025 a adus pe scenă multe surprize, iar una dintre ele a fost descoperirea unui proiect de regenerare urbană. Unul dintre marii operatori din acest domeniu schimbă complet fața unei zone din municipiul Constanța. Acesta este motivul pentru care anul acesta premiul Green Horizon a ajuns la Iulius Group.

Compania Iulius are peste 25 de ani de reușite în România: ansambluri multifuncționale și proiecte unice de regenerare urbană, 320.000 m² de spații retail, 15 clădiri de birouri clasa A și proiecte precum Palas Iași și Iulius Town Timișoara, care definesc profilul unui actor ce merită aplaudat.

Iulius schimbă orizontul Constanței: un ansamblu multifuncțional de 38 de hectare, o investiție de peste 800 de milioane de euro, cu funcțiuni culturale, educaționale, office, retail, entertainment și spații verzi. Unic însă, proiectul presupune cea mai mare bio-remediere privată din Europa, pentru reconversia unui sit inactiv de peste 10 ani. Foarte curând, la Constanța, Iulius va pune un nou reper urban durabil și integrat pe harta României — sustenabil, durabil, remarcabil.

„Vreau să încep prin a vă mulțumi, Antena 3 CNN, pentru astfel de evenimente care sărbătoresc, să zic așa, anumite proiecte care pentru noi și pentru ceilalți sunt foarte dificile. Grupul Iulius, anul acesta, împlinește 25 de ani. Ne bucurăm că în continuare putem să transformăm orașe, cum este și Constanța. Dar primul pas la Constanța a fost procesul de decontaminare, care este un proiect în sine, pentru că e vorba de o suprafață de decontaminat de 380.000 m² și un buget de aproximativ 29 de milioane de euro”, a declarat Bogdan Mihăilă, Chief Executive Officer, divizia de dezvoltare Iulius Group.