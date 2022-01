Cluj-Napoca va deveni al doilea oraş din România care va avea metrou

8 ani. Atât ar urma să dureze, de la startul lucrărilor, finalizarea celor 19 stații de metrou ce vor străbate municipiul Cluj-Napoca pe o distanță de 21 de kilometri.

O investiție pe cât de utilă, pe atât de costisitoare.

Pentru ca prima magistrală de metrou din Ardeal să nu rămână doar pe hârtie sunt necesare peste 2 miliarde de euro. Vorbim de fonduri nerambursabile, de la Comisia Europeană. Este însă nevoie și ca autoritățile de la noi să pună, cum ar spune românul, mână de la mână. Sau mai bine zis, instituție de la instituție. Așadar, bani vin și de la Guvern, dar și din bugetul local al municipiului Cluj-Napoca şi al comunei Floreşti.

Prima si cea mai aglomerată stație de metrou va fi în comuna Floreşti.

De aici, metroul va străbate municipiul Cluj-Napoca, prin subteran, de la Vest la Est, până la ieșirea spre Dej. Acolo unde va vedea lumina zilei.

Din orice unghi am privi, un lucru e cert: investiția nu va fi recuperată niciodată. O arată studiul de fezabilitate, din care aflăm că nici costurile de întreținere ale liniei de metrou nu vor fi deloc mici. 13 milioane de euro vor trebui acoperite, an de an, din bugetul local.



Startul lucrărilor ar urma să fie dat anul viitor, pentru ca 3 ani mai târziu, adică în 2026, să fie inaugurate primele 9 stații. În caz contrar, metroul din orașul ardelean NU va primi mult râvnita finanțare din bani europeni.

Apoi, dacă totul va merge ca pe roate, celelalte 10 stații vor fi gata în decursul următorilor 5 ani, adică luminița de la capătul tunelului va fi zărită abia în 2031.

