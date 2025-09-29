Microbuze electrice produse în România, lăudate de jurnaliştii din toată Europa

Modelele sunt disponibile în configurații de 8+1, 13+1 și 16+1 locuri. foto: getty images.com deepblue4you

O nouă gamă de microbuze electrice a fost lansată la Câmpina, în cadrul unui eveniment care a reunit jurnaliști de specialitate din întreaga Europă. Peste 17 țări au fost reprezentate, printre care Belgia, Suedia, Irlanda, Germania și Franța.

Invitații au avut ocazia să descopere noile modele și să le testeze performanțele pe un traseu spectaculos, de la Câmpina până în Valea Doftanei. Microbuzele au fost supuse probelor în trafic urban, pe serpentine, rampă și chiar off-road, pentru a demonstra versatilitatea și autonomia lor, care variază între 350 și 500 de kilometri.

Modelele sunt disponibile în configurații de 8+1, 13+1 și 16+1 locuri, fiind concepute atât pentru transport școlar, cât și pentru cel urban. În plus, versiunile turistice și cele adaptate pentru persoane cu dizabilități vor completa gama, vizând și piețele internaționale.

Evenimentul de lansare a inclus vizitarea atelierelor producătorului și prezentarea procesului de echipare al vehiculelor. Reacțiile jurnaliștilor străini au fost pozitive, mai multe publicații europene apreciind designul, tehnologia și funcționalitatea microbuzelor electrice.

Noile modele vor fi prezentate în premieră publicului român la Salonul Auto București, în cadrul secțiunii Smart Urban Mobility, organizată de Antena 3 CNN. Totodată, acestea urmează să fie expuse și la un salon internațional de profil din Europa, luna viitoare.

Anul trecut, producătorul a atins un record de 500 de unități fabricate, iar până în prezent peste 800 de microbuze electrice au fost livrate pe piața națională, multe dintre ele prin proiecte cu finanțare europeană, destinate transportului școlar.