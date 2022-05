România ar putea avea prima sa fermă eoliană pe mare până la finalul anului 2023

Planul elaborat de Ministerul Energiei, împreună cu jucători importanţi din industrie, a fost prezentat şi dezbătut în cadrul Conferinţei Naţionale "Energia regenerabilă, soluţia antisărăcie şi şansa pentru independenţă", organizată de Antena 3, prin proiectul România Inteligentă.

"Vrem ca in aceasta vara, pe parcursul sesiunii parlamentare, sa finalizam legea offshore pentru energia eoliana din Marea Neagra, in asa fel incat sa o avem gata la inceputul sesiunii parlamentare. Suntem interesati sa dam drumul si la call-uri de proiecte pentru energia regenerabila, in special ce de vant, in Marea Neagra. Este un potential extrem de mare si trebuie exploatat", a declarat Virgil Popescu, Ministrul Energiei.

Acesta si-a mai exprimat speranta ca pana in 2026 vom avea cativa GW instalati in Marea Neagra.

"Ne propunem un proiect pilot de minim 300 de MW", a mai spus ministrul.

Marea Neagră, este însă o zonă aglomerată, iar cea mai grea misiune a autorităţilor este să identifice spaţii libere pentru instalarea fermelor eoliene.

"Zona Dobrogea este o zona cu congestie in care exista deja destula energie nucleara, eoliana, solara si sigur ne gandim si vorbim despre proiectele offshore. Este o alta preocupare a asociatiei noastre si suntem gata sa lucram impreuna ca sa gasim solutii pentru racordare, functionare samd.", a declarat si Adrian Borotea, Vicepreședinte Asociația Română pentru Energia Eoliană.

Presiunea pentru găsirea soluţiilor de energie verde este foarte mare, spune ministrul Mediului, Tanczos Barna.

Pentru a beneficia însă de investiţiile offshore, România are nevoie de o infrastructură modernă şi capabilă să transporte curentul electric produs de eolienele construite în larg.

Gabriel Andronache, Președinte Directorat C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. a explicat ca in zona regenerabila sunt instalate 3300 de MW in eolian, 1386 in fotovoltaic si 5600 in hidro.

In colaborare cu Bulgaria, care are potential eolian similar, se intentioneaza depunerea unui proiect european comun care sa permita preluarea de energie din tara vecina.

Valoare proiectelor estimativ depaseste 7 miliarde de euro.

După ce legea offshore wind va fi adoptată, România va deveni prima ţară care construieşte turbine eoliene pe Marea Neagră.