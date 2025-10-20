Proiectele de apă și canalizare din România, blocate în birocrație

Chiar și companiile mari întâmpină dificultăți în derularea contractelor din cauza procedurilor complicate și a birocrației excesive. Foto: Agerpres

Proiectele de apă și canalizare din România se lovesc de birocrație și de lipsa unei strategii naționale. Constructorii spun că ritmul lent al implementării și inflația pun în pericol investiții vitale pentru dezvoltarea comunităților. Specialiștii din domeniu au venit cu soluții la conferința „Viață, sănătate, responsabilitate: de la riscuri la soluții sustenabile în gestionarea utilizării apei în România”, organizată de Antena 3 CNN.

„Este foarte greu, în momentul de față, ca și constructor, să ajungi să poți să performezi într-o piață în care toată lumea are atenția îndreptată către alte priorități decât către dezvoltarea corectă a unui domeniu”, a declarat Marian Varvariche, director tehnic Unitip.

Chiar și companiile mari, cu sute de angajați, întâmpină dificultăți în derularea contractelor din cauza procedurilor complicate și a birocrației excesive.

„Avem undeva la 300 și ceva de angajați. Încercăm din răsputeri să dezvoltăm, de exemplu, cum avem acum, un proiect la Apă Canal Ilfov. Cu toate acestea, ne lovim clar de această birocrație, care nu este de la beneficiar, ci de la modalitatea de implementare a proiectului, pentru că tot ceea ce înseamnă fonduri europene este cuprins într-o birocrație extremă”, explică acesta.

Întârzierile la plată și procedurile greoaie îi descurajează pe constructori și pot duce la pierderea finanțărilor europene. Din acest motiv, ei propun înființarea unei autorități naționale dedicate rețelelor de apă și canalizare, care să coordoneze investițiile și să reducă birocrația.

„Ar trebui cumva să existe o strategie națională pentru a ușura partea aceasta de implementare a proiectelor. Astăzi considerăm că, din cauza inflației, a problemelor din teren și a scumpirilor din toate domeniile, aceste proiecte nu pot fi implementate. Cum există Compania Națională de Drumuri, ar trebui să existe și o autoritate care să reglementeze și partea aceasta de rețele de apă și canalizare”, a concluzionat el.

Conferința „Sănătate, viață, responsabilitate: de la riscuri la soluții sustenabile în gestionarea utilizării apei în România”, organizată de Antena 3 CNN, a adus la aceeași masă miniștri, experți, autorități și reprezentanți ai mediului asociativ. Discuțiile au vizat atât extinderea rețelelor de apă și canalizare, cât și rolul pe care România ar trebui să și-l asume în gestionarea sustenabilă a resurselor de apă.