Tineri de nota 10 și profesori-model, omagiați la Gala excelenței în educație din Alexandria

Cei mai buni dintre cei mai buni au primit trofee, diplome și flori. sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Educația a fost sărbătorită la Alexandria printr-o gală de excepție. Peste 100 de elevi și de profesori au urcat pe scenă pentru a primi recunoașterea meritată, după un an plin de performanțe la olimpiade și la concursurile naționale și internaționale.

„Alexandria – Gala excelenței în educație” Antena 3 CNN România Inteligentă, a ajuns la cea de-a treia ediție și a adus împreună autorități locale, profesori, părinți și personalități din mediul educațional și cultural.

Emoția și aplauzele au umplut Centrul Multifuncțional pentru Tineri din Alexandria. Cei mai buni dintre cei mai buni au primit trofee, diplome și flori.

Categoria „Șef de promoție” a adus în prim-plan nouă tineri de la școli și licee din Alexandria, premiați chiar de primarul Victor Drăgușin.

„Avem copii valoroși, 75 de tineri, de adolescenți sunt în sală, 37 de profesori. Și-am amintit opt dascăli care-și încheie într-un mod extraordinar cariera profesională. Părinții – să nu-i uităm pe părinți, pentru că ei au creat un mediu plăcut și util acasă”, a declarat edilul.

Au urmat premiile pentru concursul regional „Medicii de mâine”, unde 11 elevi pasionați de științele vieții au fost felicitați de ministrul Sănătății și de reprezentanții Asociației „Medici pentru România”.

„Medicina este mai mult decât o profesie, este o vocație, iar la un moment dat, după ce interacționezi cu primul pacient, cu al doilea pacient, va face parte din tine, face parte din viața ta”, a declarat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Pe scena galei au urcat și olimpicii internaționali, răsplătiți pentru rezultatele de prestigiu obținute la engleză, lingvistică și științe.

„O motivație foarte mare a fost eșecul. Când nu mi-a ieșit ceva, mereu m-am concentrat și am încercat să mă redresez, și asta m-a propulsat pe mine înainte, în fiecare pas”, spune unul dintre tinerii premiați.

De la distanță, prin Zoom, ministrul Educației, Daniel David, a transmis un mesaj de susținere: „Ca ministru, sunt obligat să mă asigur că toți copiii vin la școală, că primesc o educație bună și ies din școală cu competențe adecvate”.

Peste 30 de olimpici naționali au primit premiile înmânate de city-managerul Alexandriei, Octavian Teodorescu, și de viceprimarul Ionela Ene. Nu au lipsit emoțiile nici la categoria „Concursuri naționale”, unde 14 elevi au fost felicitați.

„Mă bucur că încă o dată ne întâlnim aici și sunt foarte mulți copii din Alexandria care sunt și astăzi premiați și, cu siguranță, vor fi determinați să participe și în anul școlar actual, pentru recunoașterea meritelor la finalul anului”, spune Octavian Teodorescu.

„O zi în care, iată, ne oprim pentru a sărbători ceea ce înseamnă cu adevărat educația, formare, caracter și viitor. Și este cu atât mai frumos cu cât, iată, suntem aici pentru a-i premia pe cei mai buni dintre cei mai buni”, precizează viceprimarul Alexandriei.

Finalul a fost dedicat profesorilor pensionari, adevărate repere pentru generații de elevi.

Gala excelenței în educație de la Alexandria a demonstrat încă o dată că succesul se clădește prin muncă, talent și sprijinul unei comunități unite în jurul valorilor școlii.