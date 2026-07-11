Ce suplimente alimentare trebuie să luăm cu cel puțin 15 zile înainte de vacanță: ”Ne oferă un bronz perfect, fără arsuri solare”

Acestea nu înlocuiesc protecția solară aplicată pe piele, ci o completează. Foto: Getty Images

Pregătirea pielii pentru expunerea la soare nu înseamnă doar alegerea unei creme cu factor de protecție. Potrivit medicului Ruxandra Constantina, există și suplimente alimentare care pot susține pielea înainte de vacanță și care ar trebui administrate cu aproximativ două săptămâni înainte de primele zile petrecute la plajă.

Specialistul subliniază însă că aceste produse nu înlocuiesc protecția solară aplicată pe piele, ci o completează.

„Această fotoprotecție internă, pe lângă cea externă, chiar funcționează. Există niște capsule care se înghit și care realizează o bronzare uniformă, pentru că stimulează sinteza de melanină și, în același timp, oferă și o fotoprotecție antioxidantă împotriva razelor UV. Capsulele conțin extract de morcov, mango, rodie, cupru, care stimulează sinteza melaninei, precum și vitaminele A și E, cu rol antioxidant”, a declarat medicul Ruxandra Constantina în cadrul rubricii Sfat de sănătate de la Antena 3 CNN.

Medicii dermatologi atrag atenția că astfel de suplimente pot sprijini mecanismele naturale de apărare ale pielii împotriva stresului oxidativ produs de radiațiile ultraviolete, însă nu oferă protecție suficientă împotriva arsurilor solare. Din acest motiv, ele nu trebuie considerate un înlocuitor al cremelor cu factor de protecție solară (SPF), al evitării expunerii la orele de vârf și al purtării hainelor sau accesoriilor de protecție.

Ruxandra Constantina subliniază că asocierea fotoprotecției externe cu cea internă poate contribui la pregătirea pielii înainte de concediu, însă măsurile clasice de protecție împotriva soarelui rămân esențiale pentru prevenirea arsurilor și reducerea riscului de afectare a pielii pe termen lung.

„În primul rând, o perioadă nu mai stăm la soare sau ne punem un tricou deschis la culoare și întotdeauna trebuie să folosim creme sau spray-uri cu efect de calmare, care să conțină gălbenele, mușețel, acid hialuronic, spray-uri cu zinc sau geluri. Și, foarte important, nu mai stăm la soare și ne hidratăm corespunzător, nu cu alcool”, subliniază medicul.

Important de subliniat este ca orice supliment alimentar să fie administrat conform indicațiilor și, în cazul persoanelor cu afecțiuni cronice sau care urmează tratamente, doar după sfatul medicului.