Efectul necunoscut al Paracetamolului. Ce ți se poate întâmpla după numai 4 tablete

O femeie îşi administrează o pastilă de durere. foto: getty images.com/ georgeclerk

Un sondaj recent arată că mulți români își administrează medicamente fără recomandarea medicului, un obicei care poate avea consecințe grave.

Toxicologul Radu Țincu avertizează că paracetamolul, unul dintre cele mai folosite analgezice, nu este lipsit de riscuri. „Peste 4 grame de paracetamol echivalează cu toxicitate la nivelul ficatului și, dacă administrăm mai mult de o săptămână acest medicament, chiar și în doze uzuale, el poate produce semne de hepatită toxică”, a explicat specialistul.

Pentru majoritatea pastilelor de 1.000 mg, 4 tablete înseamnă deja 4 grame, limită maximă recomandată pentru o zi la adulți. „Chiar și această cantitate poate fi periculoasă dacă ficatul are probleme sau dacă medicamentul se ia frecvent, fără pauză”, explică specialistul.

Medicul a mai subliniat că principalul pericol al acestui medicament nu este legat de autism, așa cum s-a speculat recent, ci de toxicitatea hepatică. „Există un studiu publicat în 2023, pe peste 185.000 de copii, care arată că nu există o creștere a incidenței autismului la mamele care au luat paracetamol în sarcină. La acest moment nu avem motive de îngrijorare în această direcție. Nu cred că autismul este principala problemă a paracetamolului, ci hepatotoxicitatea”, a declarat medicul.

În privința aspirinei, medicul subliniază că administrarea necontrolată poate afecta stomacul și poate crește riscul de hemoragii: „Fiind acid acetilsalicilic, aspirina produce eroziuni la nivelul mucoasei digestive, mai ales dacă pacientul are gastrită sau ulcer. În plus, nu trebuie administrată împreună cu alte anticoagulante, pentru că prelungește timpii de coagulare”.

Un alt fenomen îngrijorător este consumul de antibiotice în caz de răceală sau viroze. „Administrarea antibioticelor pentru viroze nu este eficientă. Mai mult, crește riscul de rezistență bacteriană. Există și complicații grave, precum infecția cu clostridium difficile, care poate duce chiar la deces”, a avertizat Țincu.

De asemenea, medicul atrage atenția asupra pericolelor medicamentelor pentru anxietate și insomnie: „Acestea sunt medicamente cu risc foarte ridicat de adicție. Utilizarea lor continuă timp de câteva săptămâni, fără aviz medical, poate duce la instalarea dependenței”.

Automedicația poate părea o soluție rapidă, dar riscurile sunt majore. „Întotdeauna să citim prospectul și să ne consultăm cu medicul nostru. Altfel, tratamentele combinate fără verificare sau întrerupte prea devreme pot reduce eficiența și pot duce la complicații”, a adăugat medicul.