Urgențele stomatologice pe care nu trebuie să le amâni. Când o durere de dinți poate ascunde o problemă gravă

O carie care ajunge la nerv poate provoca o durere care se intensifică în doar câteva ore. Foto: Getty Images

O durere de dinți apărută brusc, un obraz umflat sau un dinte fracturat în urma unui accident sunt situații pe care mulți dintre noi tindem să le amânăm, în speranța că problema va trece de la sine. Unele simptome pot ascunde însă infecții care se agravează rapid sau leziuni care necesită intervenție imediată.

Despre semnele unei urgențe stomatologice, ce putem face până ajungem la medic și care sunt cele mai frecvente mituri privind sănătatea orală în timpul sarcinii a vorbit stomatologul Denisa Tutunaru, la „Sfat de Sănătate”, de la Antena 3 CNN.

Durerea de dinți care nu cedează la antiinflamatoare, un semnal de alarmă

O carie care ajunge la nerv poate provoca o durere care se intensifică în doar câteva ore. De aceea, intervenția stomatologului nu ar trebui amânată, chiar dacă disconfortul este inițial suportabil.

„O carie dentară care a ajuns la nerv poate să ne dea ceea ce se numește turbarea dinților. În prima zi poate să fie doar o mică jenă, dar peste noapte durerea se poate agrava. De aceea, este una dintre primele urgențe care trebuie tratate la stomatolog încă din prima zi”, a explicat Denisa Tutunaru.

Medicul atrage atenția și asupra durerii care nu cedează după administrarea unui antiinflamator, aceasta putând indica necesitatea unui consult stomatologic.

Abcesul dentar poate duce la complicații grave

Atunci când infecția se extinde dincolo de dinte și ajunge la vârful rădăcinii, se poate forma un abces dentar. Netratată, infecția poate provoca umflarea obrazului și se poate extinde către țesuturile gâtului, ducând la complicații care necesită uneori chiar internarea.

„În momentul în care caria a trecut de nerv și ajunge să provoace o infecție la vârful rădăcinii, se poate dezvolta un abces dentar. Dacă îl ignorăm, poate apărea umflarea obrazului, iar uneori infecția depășește aceste bariere și se poate extinde către țesuturile gâtului. Se poate ajunge chiar la o celulită facială. Acest lucru reprezintă o urgență și uneori necesită internare”, a avertizat stomatologul.

În cazul unui abces, consultul medical și investigațiile recomandate de medic sunt esențiale pentru evaluarea extinderii infecției și stabilirea tratamentului.

Dintele unui copil, scos în urma unui accident, poate fi salvat

Accidentele în care copiii își pierd un dinte sunt alte situații în care timpul contează. Dacă dintele este scos complet din alveolă, există posibilitatea replantării, însă este important ca intervenția să se facă rapid și ca dintele să fie păstrat corespunzător până la sosirea la stomatolog.

„Cele mai frecvente accidentări sunt în cazul copiilor, unde putem ajunge chiar la avulsie. În momentul în care au un accident, dintele poate să iasă din alveolă. Profesorii și învățătorii trebuie să găsească dintele respectiv și să îl păstreze într-o soluție salină sau în lapte, sau chiar în saliva copilului. Dacă cel mic ajunge în prima oră la stomatolog, dintele poate fi replantat, adică pus înapoi în alveolă”, a explicat Denisa Tutunaru.

În cazul adulților, traumatismele și fracturile dentare trebuie, de asemenea, evaluate de un medic. În funcție de gravitatea leziunii, dintele poate fi salvat prin tratamentul potrivit.

„În cazul adulților, atunci când avem un traumatism sau o fractură, trebuie să ajungem la medicul stomatolog, iar noi încercăm să facem tot ceea ce este posibil pentru a salva dintele respectiv. Dacă amânăm, putem ajunge la extracție și implant”, a precizat medicul.

Ce faci dacă sângerarea nu se oprește

Sângerarea excesivă după o leziune sau o intervenție stomatologică nu trebuie ignorată, în special dacă persoana nu urmează un tratament anticoagulant.

„Dacă nu urmăm un tratament cu anticoagulante, sângerarea excesivă nu este normală. Ce trebuie să facem acasă? În primul rând, să punem o compresă pe care să mușcăm, pentru a încerca să oprim sângerarea. Dacă aceasta nu se oprește în 15-20 de minute, trebuie să mergem la un cabinet stomatologic sau chiar la un spital de urgență”, a recomandat Denisa Tutunaru.

Medicul avertizează și asupra remediilor improvizate. Compresele cu gheață sau metodele tradiționale, precum sarea încălzită, nu ar trebui folosite fără să știm dacă sunt potrivite pentru problema respectivă.

„Știm cu toții despre șoseta cu sare încălzită sau despre compresele cu gheață. Nu facem aceste lucruri pentru că pot agrava problema. Încercăm să luăm legătura cu medicul stomatolog și să găsim o unitate spitalicească în care există un cabinet stomatologic. Dacă nu reușim să facem aceste lucruri, cel mai bine este să luăm doar un antiinflamator simplu, nu antibiotic, în niciun caz”, a subliniat medicul.

De ce nu trebuie evitat stomatologul în timpul sarcinii

Sarcina aduce modificări hormonale care pot influența sănătatea gingiilor. Sângerările gingivale sunt frecvente în această perioadă, însă nu trebuie considerate un motiv pentru a renunța la controalele stomatologice.

„Trei din patru gravide au sângerări gingivale. Acest lucru nu este normal. Se datorează creșterii nivelului de estrogen și progesteron, iar inflamația gingivală este mai pronunțată. Practic, suntem mai sensibile la activitatea bacteriană”, a explicat Denisa Tutunaru.

Igiena orală atentă, folosirea unei periuțe cu peri moi și controalele regulate sunt importante pentru prevenirea problemelor. Iar unul dintre cele mai răspândite mituri este că femeile însărcinate nu ar trebui să meargă la stomatolog și că tratamentele sau anestezia sunt interzise pe durata sarcinii.

„Cel mai frecvent mit în rândul gravidelor este că nu trebuie să mergi la stomatolog, că nu se fac anestezii și nu se fac tratamente în sarcină. Exclus! Din contră, prevenția și controalele la trei-șase luni sunt binevenite. O sănătate orală bună a mamei poate contribui la sănătatea orală a bebelușului după naștere”, a spus stomatologul.

Un alt mit este că bebelușul ar lua calciul din dinții mamei. Potrivit medicului, atenția trebuie îndreptată, în schimb, către alimentație, gustări și igiena orală.

„Este un mit că bebelușul ia calciul din dinții mamei. Noi, mamele, ar trebui să fim atente la ceea ce mâncăm și la gustări. Acolo se complică lucrurile și, bineînțeles, trebuie să mergem la stomatolog”, a conchis Denisa Tutunaru.