Creşte vârsta de pensionare la femei? | Răspunsul ministrului Muncii

Vârsta standard de pensionare pentru femei este de 61 de ani și 6 luni și va crește treptat până la egalizarea vârstei de pensionare la 65 de ani.

"Este un lucru asumat prin PNRR. Vârsta de pensionare la femei creşte oricum în baza legii actuale 263 şi va ajunge la 63 de ani, după care va urma o etapă unde va fi egalizare la 65 de ani, dar nu dintr-o dată. Se va întâmpla etapizat, deci probabil va fi undeva prin 2030", a mai precizat ministrul Muncii, Marius Budăi la Sinteza Zilei de la Antena 3.

Pentru bărbați, vârsta standard de pensionare este de 65 de ani.

Stagiul minim de cotizare este de 15 ani atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

Stagiul complet de cotizare pentru femei este de 31 de ani și 6 luni și va crește treptat până la 35 de ani până în luna ianuarie 2030. Stagiul complet de cotizare pentru bărbați este de 35 de ani.

"Le-am explicat de ce nu poate există o sustenabilitate a sistemului de pensii din România. Le-am explicat că noi în România avem în ţări Uniunea Europeană între 4-5 milioane de cetăţeni români care au fost pregătiţi în România pe cheltuiala României, contribuie la PIB-ul altor ţări şi contribuie la sistemele de pensii de acolo şi nu în România.

Au înțeles foarte bine de ce avem nevoie de sprijin în mediul de afaceri să atragem acea forță de muncă greu angajabilă.

I-am întrebat şi pe tehnicienii şi pe comisarii din Uniunea Europeană dacă în România este pensia minimă 200 de euro şi salariul minim este 300 de euro pe net, dacă dumnealor ar putea trăi cu 200 sau 300 de euro pe lună.

M-am bucurat să aud de la conducerea Băncii Mondiale că vor fi alături de mine, vor fi alături de seniorii acestei ţări în această reformă (...)

Nu Comisia Europeană este un zid în faţa noastră, ci noi care am scris bazaconii în PNRR suntem un zid în faţa cetăţenilor. Eu nu o să obosesc să explic atât timp cât am susținerea lui Marcel Ciolacu şi a PSD. (...) Vorbim de o flexibilizare care se poate face. Am spus şi repet că nu voi semna o reformă care va sărăci poporul român ", a conchis Budăi.

Egalizarea vârstei de pensionare la 65 de ani la femei şi bărbaţi se întâmplă peste tot în sistemele de pensii publice în lume, tocmai pentru că speranțele de viaţă ale oamenilor au crescut, dar nu la fel de mult ca în alte ţări", a explicat Doina Pârcălabu, fost şef la Casei de Pensii, joi, la Antena 3.

Cât despre femeile care au mai mulţi copii, "în acest moment, cele care au născut şi crescut mai mulţi copii nu au reducere de vârstă conform reglementării prezente, dar în Legea din 2019 care a fost amânată la publicare sunt prevederi potrivit cărora vârsta de pensionare scade în funcţie de numărul de copii născuți", a mai spus Doina Pârcălabu.

Președintele Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) a explicat, în exclusivitate la Antena 3, cum sunt evaluate dosarele pentru recalcularea pensiilor.

Daniel Baciu spune că la evaluarea și recalcularea pensiilor sunt foarte importante stagiul de cotizare și numărul de puncte realizat de beneficiar.

”La nivel național, am trecut de 2,3 milioane de dosare evaluate. Noi urmărim în principal două lucruri importante.

În primul rând, noi trebuie să introducem aceste dosare într-un format electronic nou, practic trebuie să digitalizăm toate aceste dosare”, a explicat șeful Casei de Pensii, la Antena 3.