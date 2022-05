Avocatul Alinei Bica, despre cererea de extrădare: "Autorităţile din România nu au trimis toate documentele"

Cristian di Giusto, avocatul italian al Alinei Bica: "În ceea ce mă priveşte, nu este nicio problemă din partea mea să vă răspund la orice fel de întrebări. În ceea ce o priveşte pe doamna Alina Bica, ea nu are nicio posibilitate să vorbească în acest moment.

Datorită procedurilor judiciare, aflate în desfăşurare, dânsa nu este autorizată să vorbească cu nimeni, în afară de cei din familia sa şi de avocatul său. Nu are nicio posibilitate să vorbească acum cu presa.

Dacă doriţi, vă rog să-mi adresaţi întrebări, eu nu am nicio problemă să vă răspund. În curând trebuie să se încheie această fază procesuală care, de fapt, este necesară pentru a înţelege sentinţa din România şi cum va rămâne: dacă va fi executată în Italia sau nu va fi recunoscută aici, pentru că sunt o serie întreagă de argumente şi fapte care derivă din decizia Curţii Constituţionale din România, care a concluzionat că componenţa completului de judecători, care a judecat şi a decis sentinţa de condamnare pentru doamna Bica, nu a fost conformă cu normele legale de drept român. În concluzie, trebuie să aşteptăm ce va urma.

În fapt, această sentinţă există, dar Curtea Constituţională din România a arătat că există motive temeinice privind nelegitimitatea sentinţei.

Şi, în consecinţă, trebuie să vedem ce se va întâmpla cu această sentinţă, cum va rămâne în final.

În fapt, Alina Bica este în arest la domiciliu, deci nu are nicio posibilitate să vorbească cu alte persoane".

Reporter: Domiciliul unde este?

Cristian Di Giusto, avocatul Alinei Bica: "Domiciliul unde dânsa locuieşte aici, în Puglia, (sudul Italiei)".

Reporter: În oraşul Altamura?

Cristian di Giusto: "Da, aici unde a fost găsită, da".

Reporter: În urma acestei faze procesuale, ce aşteptări aveţi, domnule avocat?

Cristian di Giusto: "Aşteptăm ca autorităţile din România să trimită toate documentele necesare cererii pe care au făcut-o (cererea de extrădare - n.r.). Este o cerere de extrădare făcută în baza dreptului internaţional, dar fără a fi susţinută de toate documentele, documente pe care nu le-au trimis.

Deci, noi aşteptăm documentele, iar după asta, dacă aceste documente sunt în deplină conformitate cu principiile legale, atât europene cât şi italiene, toată această fază va avea, să zicem, un curs.

Dar, dacă toate acestea (documentele - n.r.) vor fi diferite de ceea ce este drept, toată faza procesuală va avea o altă finalitate. Deci suntem în aşteptare. E adevărat că această sentinţă este acum în vigoare, dar vom vedea cum se va termina în final".

Alina Bica a fost condamnată în anul 2018 la 4 ani de închisoare cu executare în dosarul în care era acuzată de favorizarea făptuitorului. Ea a fugit din ţară înainte de aflarea sentinţei, în vara aceluiaşi an. În luna octombrie 2018, s-a aflat că fosta şefă a DIICOT a fugit în Costa Rica. Acolo a stat şi în închisoare o perioadă, alături de Elena Udrea, iar în decembrie 2018 a fost eliberată.

În noiembrie 2019, Alina Bica a fost dată în urmărire internaţională după ce instanţa supremă i-a respins apelul şi a decis menţinerea condamnării la cei 4 ani de închisoare cu executare. La acea vreme, fosta şefă a DIICOT a cerut să-şi execute pedeapsa în Italia.