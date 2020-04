Mihai Gâdea, față în față cu eroii și pacienții. Secretul medicilor din spitalul minune

”Am venit la Timisoara să vă arăt o minune. O minune de oameni, o minune de spital, minuni pe banda rulantă din punct de vedere medical, și cred că ceea ce veți vedea în seara aceasta este unic, pentru că ceea ce se întâmplă în Timișoara este unic”, a spus Mihai Gâdea.

Realizatorul a stat de vorbă cu managerul spitalului, care a declarat că niciun cadru medical nu a fost infectat, în condițiile în care, de la începutul pandemiei, au trecut prin spital aproape 400 de pacienții, dintre care 250 au fost deja declarați vindecați. Doar 22 dintre pacienți au decedat.

”Nu cred că e o întâmplare, este doar o foarte bună organizare. Noi am aflat de la început că vom fi spital care vom deservi în exclusivitate COVID. Și atunci am început să facem achiziții de materiale de protecție. De la început, din secunda în care am știut, când încă nu se dăduse drumul la achiziții directe, noi am început să achiziționăm ca să avem, să fie protejat personalul și am fost pregătiți în momentul în care a venit primul suspect, noi deja am avut echipament complet”, a declarat Elena Voichița Lăzureanu, managerul spitalului Victor Babeș.

Mihai Gâdea a stat de vorbă și cu medicul Virgil Musta care a declarat că se bazează foarte mult pe Dumnezeu. Acesta se roagă în fiecare seară și se roagă și pentru pacienții internați, să evolueze bine.

”În decursul experienței mele medicale am întâlnit cazuri în care numai Dumnezeu a reușit să salveze niște cazuri care, potrivit statisticilor, șansa de reușită era de sub 1%. Și acei pacienți au fost salvați”, a declarat medicul.

Cu privire la modul în care coronavirusul va dispărea, Virgil Musta a declarat că ”protocoalele mondiale implică un termen destul de lung de la momentul în care există probe că un tratament va fi eficient până la producerea lui și beneficierea în masă a acestui produs! La fel și în cazul vaccinurilor!”

”Cealaltă șansă este ca 60% din populație să se imunizeze prin boală. Dacă s-ar imuniza aceștia 60% cu forme ușoare, ar fi perfect. Ar trebui să avem politici înțelepte care să permită persoanelor fără risc să se imunizeze prin boală, iar cei cu risc, cum sunt persoanele cu boli cronice asociate, să fie protejate până apar aceste vaccinuri. Asta este soluția ideală!”, a spus Virgil Musta.