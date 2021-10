Imagini greu de privit din secția ATI COVID din Timișoara. Mihai Gâdea: ”Nu vă arată nimeni! Așa arată lucrurile în spitalele din România!”

Reporter: Observ că, în perioada în care stați de vorbă cu mine, sunteți tot cu ochii pe monitor.

Medic: Pentru că, de multe ori trebuie să intrăm de urgență, pentru că pacienții sunt în stare gravă și trebuie monitorizați constant. Deși colegii mei sunt în interior, există exista mereu o teamă, un stres, că ceva se întâmplă, că nu putem sa fim acolo la momentul potrivit și suntem mereu pregătiți de acțiune.

Un medic privește pe camerele de supraveghere din Secția ATI a Spitalului Județean din Timișoara o imagine cruntă. Într-un pat, un pacient conectat la oxigen abia respiră. Alături de el, un alt pacient tocmai a pierdut lupta cu boala. E cea mai clară dovadă ca, în fața acestui virus, granița dintre viață și moarte, este înfiorător de subțire. Sunt pacienți care intră conștienți pe poarta spitalului și, în câteva ore, cu toate eforturile medicilor, nu supraviețuiesc.

”Din păcate, locul acesta s-a eliberat prin deces. Nu va rămâne liber pentru că deja avem pacienți în așteptare. O să vedem cui îi este rândul să ajungă pe Terapie Intensivă, pentru ca suntem în situația în care nu avem loc pentru toți”, povestește Raluca Velovan, medic ATI, Spitalul Județean Timișoara.

Până nu ajungi într-un astfel de loc, nu realizezi pericolul. Te trezești doar privind în oglindă două imagini. Pe stradă, dincolo de zidurile spitalului, viata își urmează cursul firesc. În saloane însă, se da o luptă teribilă pentru fiecare respirație.

”Unde să-i mai punem? Nu mai avem unde să-i punem!”

În plin val 4 al pandemiei, în lupta dintre viață și moarte care se dă aici, pe secțiile de Terapie Intensivă, de cele mai multe ori câștiga moartea. Asta nu pentru ca medicii nu ar fi pregătiți sau pricepuți, ci pentru că forma bolii pe care o dezvoltă persoanele nevaccinate este una extraordinar de agresivă. Nu de puține ori medicii sunt puși in situația de a alege cine trăiește si cine nu.

La Secția ATI a Spitalului Județean din Timișoara, din 12 pacienți, doar 2 au șanse reale de recuperare. Sunt și singurii care s-au vaccinat. Starea celorlalți se schimbă periculos, de la un minut la altul.

”Mi se pare crunt că încă suntem in situația aceasta, sună telefoanele continuu, unde să-i mai punem? Nu mai avem unde să-i punem. Sună telefoanele continuu, vin urgențele de pe secție, noi suntem cu 2 pacienți extra. Oamenii trebuie sa înțeleagă ca nu suntem Dumnezeu, nu avem cum sa răzbim, nu putem lucra singuri, nu putem să terminăm cu pandemia asta dacă nu ne ajută”.

”75 de ani nu am putut să cred niciodată că am să ajung în situația asta”

Reporter: Daca ar fi sa descrieți ce se întâmplă aici pe ATI, cum ați descrie lucrurile?

Pacient: Foarte greu! Foarte grav!

Reporter: Ce trebuie să înțeleagă oamenii de acasă?

Pacient: Sa se păzească și să se vaccineze. … e foarte grav ce vezi aici! 75 de ani nu am putut să cred niciodată că am să ajung în situația asta. Nu am crezut niciodată!

Pe holurile spitalului din Timișoara, se aude doar foșnetul costumelor albe de protecție, în care medicii aleargă de la un pat la altul. Iar in saloane, aparatele de monitorizare a bolnavilor.

”După aproape 2 ani de pandemie ne aflăm parca într-un cerc vicios”

Sistemul medical e copleșit de valul de infectări. La începutul lunii septembrie erau puțin peste o mie de pacienți infectați pe zi. Astăzi, numărul lor a sărit de 15 mii! Iar spitalele sunt tot aceleași. Fără medici, fără paturi ATI, fără investiții. Nu s-a făcut nimic pentru a pregăti valul 4. Medicii sunt obligați sa se descurce cu ce au și pe răspunderea lor. La UPU, e ca pe front.

Pacient: Ieri când m-am dus pe UPU, am fost singurul vaccinat, erau 30 de persoane acolo, niciunul vaccinat, abia mai respirau, intubați, și eu nu am avut nevoie de oxigen. Acum oxigenul e un moft pentru mine. Mă gândesc cât timp vor mai rezista medicii ăștia la stresul la care sunt supuși, când vor claca, când vor spune nu mai pot… oamenii ăștia sunt ca niște soldați… Nu putem rezista mulți dintre noi la asta.

În curând, și spitalele vor rămâne fără aer, în prag de colaps. Iar noi, pe cont propriu.

”După aproape 2 ani de pandemie ne aflăm parca într-un cerc vicios, care nu se mai termină, alături de Bulgaria suntem pe ultimul loc la vaccinare. În momentul de față avem secția ATI plină, chiar suntem cu 2 pacienți extra, toți sunt nevaccinați”, mai spune Raluca Velovan, medic ATI, Spitalul Județean Timișoara.

