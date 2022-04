Cristina Demetrescu spune când se termină războiul din Ucraina. ”Toate astrele indică acest lucru”

”Sunt voci care spune că războiul acesta ar trebui să se termine undeva prin luna mai. Războiul a început cu o minciună, se va termina la fel.

Vestea bună pentru noi este că el nu are cum să depășească granițele a ceea ce se întâmplă la acest moment. Și este vestea proastă pentru el”, a comentat astrologul Cristina Demetrescu, sâmbătă, la emisiunea Subiectiv, de la Antena 3

În ce privește sănătatea liderului de la Kremlin și zvonurile că ar suferi de o boală incurabilă, Demetrescu nu pare să vadă același lucru în astrograma sa.

”Harta ne spune că are o sănatate bună (...). Sunt entități care realizează că el nu mai are niciun viitor.

Dar, în acest an, are niște momente critice în acest an, el cade puțin câte puțin (...).

Până la urmă e foarte greu de înțeles ce se întâmplă în momentul acesta, pentru că nu se știe cu cine duce acest război, că Ucraina e practic o țară luată ostatică de un terorist, un agresor și, practic, e un dublu război.

Astrograma lui Putin: este un om puternic pe parte distructică, practic este cumva programat să distrugă. De când este la putere, de circa 23 de ani, la momentul acesta toate planetele lui atârnă în partea de jos a hărții.

Dacă cineva l-ar sfătui acum, i-ar spune să renunțe, să nu se ducă să cucerească ceva (...). Pe de altă parte, este a opta zodie de la Balanță, este o zodie distructivă, care se numește și zodia morții”, susține Cristina Demetrescu.

În plus, ”toate astrele indică faptul că Putin trebuie să renunțe la război”, a mai spus Demetrescu.

Vladimir Putin are o karmă distructivă, adică ”este programat să distrugă”, este născut într-o zodie distructivă, care se numește și zodia morții și totul se poate întoarce împotriva lui, la un moment dat, este analiza astrologilor.

”Vladimir Putin este Balanță cu ascendent în Scorpion și cea din urmă e o zodie nu doar răzbunătoare, proiectează mult în afară. Adică e clar că nu își dă seama că totul funcționează în Universul acesta pe baza legii atracției. Adică, nu ai cum să atragi la granițele tale forțe militare de apărare, dacă tu nu ai ceva malefic în cap.

