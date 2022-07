Generalul Virgil Bălăceanu, date de ultimă oră despre războiul din Ucraina | Analiza hărţilor: "Aşa ar putea folosi arma nucleară tactică"

"Cea mai interesantă situație care am putea-o comenta acum este legată de Herson și de o zonă mare, am putea s-o definim, care este legată de spațiul dintre râul Inhulets și Nipru.

Pentru că rușii au reușit, cucerind Hersonul să creeze un cap de pot, spunem noi, militarii, pe malul drept al Niprului.

Capetele de pod amenință, pentru că din capetele de pod poți dezvolta ofensiva. Ipotetic, poți dezvolta ofensiva înspre Nicolaev și înspre Odesa.

Nu au intenția de a deschide o nouă direcție operativă de sud-vest, dar acest cap de pod trebuia eliminat.

Ca atare, ultimele știri și dacă sunt reale, sunt destul de importante. O grupare rusă de 3 grupuri de luptă, plus o subunitate de tancuri, o subunitate de forțe de operații speciale a fost încercuită de către forțele ucrainiene, executându-se o contraofensivă, undeva într-o localitate Vasilnieva.

Ucraina îşi concentrează efortul pe apărare şi ofensivă

Aceasta înseamnă că armata ucrainiană la acest moment își concentrează efortul nu numai pentru apărare în punga Donbasului, dar și pentru acțiuni ofensive asupra Hersonului și poate și Zaporojie.

Avem o zonă care apare pe informațiile pe care le primim de la Institutul de Studiu al Războiului din Marea Britanie. Această zonă spune, dacă ne uităm la legendă, că este o zonă de război de rezistență, de gherilă.

Ar fi foarte important să avem un asemenea război de rezistență undeva în centrul zonei de nord Crimeea, cele 2 regiuni Herson și Zaporojie. (...)

Rusia are în plan anexarea regiunilor Herson şi Zaporojie

O înarmare a armatei ucrainiene cu mijloace de lovire nu permite protejarea Crimeei decât în condițiile în care extinzi acest spațiu și se vorbește destul de intens că undeva pe la începutul toamnei Hersonul şi Zaporojie, eventual, în funcție de evoluția situației în punga Dombasului vor fi anexate de către Federația Rusă.

Ucraina la ora actuală, ca să scadă presiunea a reușit o întărire a apărării în punga Donbasului doar cu ceea ce au retras de pe Severodonetsk și de pe Lisichansk, au însă posibilitatea ca să amenințe rușii prin acțiune ofensive Herson și Zaporojie.

Chiar se vorbea de o direcție de contraofensivă mult mai puternică de la Zaporojie înspre Melitopol.

Aceasta ar însemna un scenariu, chiar o legătură, dacă există o mișcare de rezistență în această zonă, ceea ce-i obligă pe ruși ca o parte din grupurile de luptă, care sunt destinate cuceririi pungii Donbasului, să fie aduse dislocate în această zonă pentru întărirea apărării.

Rusia ar avea 18 batalioane de militari voluntari profesioniști

Singura posibilitate de întărire este de a manevra forțe din punga Donbasului și atunci de a scădea gruparea de forțe destinată să încercuiască forțele ucrainiene.

Dacă nu, sunt niște surse care spun că ar pregăti cele 18 batalioanele de voluntari. Cred că este termenul legat de faptul că militarii ruși sunt militari voluntari, fiind militari profesioniști. Ei au așteptat momentul trecerii în rezervă. Trecerea în rezervă contingentului 2021-2022 s-a făcut în iunie.

Ei au dus "muncă de lămurire" astfel încât cât mai mulți militari care și-au terminat serviciul militar operatoriu să se înscrie voluntar pentru a veni să lupte în Ucraina.

Avantajele materiale sunt deosebite, pentru că cei care duc războiul de invazie în Ucraina au niște câștiguri chiar de 10-15 de mai mari.

- Ce ar însemna ca rușii să declare anexate noi teritorii din Ucraina ca fiind parte a Federației Ruse?

Noi vorbim de o linie roșie la această dată, care este legată de Crimeea. Dar pentru că este linie roșie, spunând Crimeea anexată, în momentul în care anexează și Herson și Zaporojie, linia roșie este agresiune asupra teritoriului Rusiei și lucrul acesta complică situația, pentru că potrivit doctrinei rusești pot să folosească arma nucleară tactică.

Chiar dacă nu vor folosi arma nucleară tactică în scopul distrugerii unei cantități mari de forțe și mijloace ucrainiene și-ar contamina propriile trupe. Dar ca element de descurajare poate să fie folosită.

"Potrivit doctrinei rusești pot să folosească arma nucleară tactică"

Deci linia roșie trebuie foarte bine analizată linia sau liniile roșii, dar noi acum vorbim de linia roșie care este Crimeea. Este punctul care face ca atât Statele Unite cât și statele occidentale să facă o analiză a ce tipuri de armament vor continua să livreze, dar livrarea înseamnă armamente pentru apărare.

O adâncime de lovire cu sisteme de rachete proiective, proiective reactive sau de rachete operativ tactice de 70 de 80 de kilometri este o armă pentru apărare, nu este o armă pentru ofensivă.

În momentul în care ai capacitatea de lovire fie cu artileria reactivă, fie cu aviația la adâncimi peste 150-306 metri ai posibilitatea, sigur, să lovești în adâncime. Și asta ar însemna un element doar al unei capacități contraofensive.

Pentru că să desfășoare o contraofensivă, nu pe o zonă mică, cum este cea pe care am menționat-o la început, și pe o direcție majoră, cum este Zaporojie, spre Melitopol, ai nevoie de 8-10 brigăzi, grupuri de luptă de tip brigadă, pe care ar trebui Ucraina să le aducă de pe alte direcții", a explicat Virgil Bălăceanu, general în rezervă și fost comandant al brigăzii multinaționale din sud-estul Europei, în emisiunea Subiectiv de la Antena 3.