600 de angajați Google cer încetarea furnizării AI către Pentagon. Temeri că va fi folosită "pentru a provoca daune îngrozitoare"

Publicat la 09:21 28 Apr 2026

Peste 600 de angajați Google au cerut conducerii companiei să nu mai furnizeze produse de Inteligență Artificială către Departamentul American al Apărării.

Peste 600 de angajați ai Google au semnat o scrisoare, publicată luni, prin care solicită conducerii gigantului tehnologic să înceteze să mai furnizeze armatei americane modelele sale de inteligență artificială (AI) pentru operațiuni secrete, relatează Agerpres, care citează AFP.

Mai mulți directori se numără printre semnatari, conform documentului consultat de agenția de presă internațională.

"În stadiul actual, nu există nicio modalitate de a garanta că instrumentele noastre nu vor fi folosite pentru a provoca daune teribile sau a încălca libertățile individuale, departe de ochii publicului", a explicat unul dintre semnatari.

Departamentul american al Apărării încearcă să-și diversifice capacitățile de Inteligență Artificială, în contextul în care, în prezent, se bazează pe produsele companiei Anthropic, cu care se află în litigiu.

La sfârșitul lunii februarie, Administrația Trump a reziliat toate contractele cu startup-ul din California, o decizie pe care Anthropic a contestat-o în instanță.

Google s-a mai retras în urmă cu opt ani dintr-un proiect cu Pentagonul

Ulterior, Pentagonul a ajuns la un acord cu OpenAI, compania lui Sam Altman, pentru a integra modelele sale în operațiuni clasificate, dar se așteaptă ca procesul să dureze câteva luni.

La fel ca Anthropic, Google a solicitat ca modelele sale de Inteligență Artificială să nu fie utilizate pentru supravegherea în masă în Statele Unite sau pentru atacuri letale.

Însă administrația republicană consideră că este suficient să se angajeze să acționeze în cadrul legii.

Google este deja un contractor pentru Departamentul Apărării, dar pentru activități neclasificate.

În 2018, o mișcare internă a determinat compania să se retragă din Proiectul Maven, care folosea Inteligența Artificială pentru a analiza imaginile colectate de drone.