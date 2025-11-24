Aeroportul din Vilnius a fost închis din nou din cauza apariției unor baloane suspecte în spațiul aerian, care ar fi venit din Belarus

1 minut de citit Publicat la 08:14 24 Noi 2025 Modificat la 08:32 24 Noi 2025

Aeroportul din Vilnius a fost închis din nou din cauza apariției unor baloane. Foto: Captură Twitter/@Tsihanouskaya

Cel mai mare aeroport din Vilnius, Lituania, a fost închis din nou, duminică seară, din cauza apariției unor baloane în spațiul său aerian. Un mesaj al autorităților a precizat că restricții temporare privind spațiul aerian au fost introduse în zona respectivă. "Conform informațiilor preliminare, decizia de a impune restricții privind spațiul aerian a fost influențată de marcajele de navigație caracteristice baloanelor care se deplasează în direcția Aeroportului Vilnius", se anunţă într-un comunicat preluat de TVP World.

Baloanele de contrabandă cu tutun lansate din Belarus au perturbat în mod repetat operațiunile de pe aeroportul capitalei în ultimele luni.

Vilnius îl învinovățește pe președintele Belarusului, Alexandr Lukașenko, pentru că nu a oprit această practică, numind-o o formă de „atac hibrid”. Lukașenko a numit închiderea frontierei o „escrocherie nebunească”, acuzând Occidentul că duce un război hibrid împotriva Belarusului și Rusiei, inaugurând o nouă eră de divizare prin sârmă ghimpată.

Aeroporturile din Vilnius și Kaunas au fost închise de mai multe ori în octombrie, afectând aproximativ 150 de zboruri și peste 20.000 de pasageri.

Ursula von der Leyen și Antonio Costa au condamnat acțiunile Belarusului

În urmă cu aproape o lună, în urma unui incident similar în Lituania, Ursula von der Leyen și Antonio Costa au condamnat acțiunile Belarusului, luni noapte, numindu-le „o amenințare hibridă”.

Șefa guvernului lituanian, Inga Ruginiene, declara pe 27 octombrie că țara sa intenționează să închidă granița sa cu Belarusul și să doboare baloanele care intră ilegal în spațiul aerian lituanian.

Baloanele cu heliu sunt trimise din Belarus și conțin țigarete de contrabandă. Aceste acte comise de regimul de la Minsk au provocat iritarea Lituaniei și a aliaților ei, iar guvernul țării a decis să închidă granița cu Belarusul, în urmă cu o lună.