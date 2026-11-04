Alegeri istorice. SUA au primul senator gay, prima guvernatoare hispanică în Texas și prima membră a Congresului amerindiană

6 minute de citit Publicat la 08:55 04 Noi 2026 Modificat la 08:55 04 Noi 2026

Claire Valdez este favorită să devină prima femeie amerindiană din New York aleasă în Congres.Foto: Getty Images

Câștigătorii alegerilor din SUA, la nivel național și local, au scris deja istorie, marcând o serie de premiere. Printre aceștia se numără prima femeie de culoare aleasă în funcția de guvernator, primul senator gay declarat, prima femeie aleasă vreodată în funcția de senator în statul Ohio și prima amerindiană aleasă în Congres, relatează CNN.

Democrații au profitat de lipsa de popularitate a lui Donald Trump pentru a obține o victorie importantă la alegerile de la jumătatea mandatului, potrivit proiecțiilor CNN. Majoritatea în Camera Reprezentanților și în Senat le va permite să exercite un control mai strict asupra administrației Trump.

Pentru a obține cele două majorități, democrații au câștigat inclusiv în fiefuri republicane, în curse în care partidul nu mai obținuse victorii de zeci de ani.

Schimbarea majorității în Congres vine după 22 de luni agitate. De la revenirea la Casa Albă, Trump a extins rapid puterea executivului, fără să întâmpine o opoziție semnificativă din partea Congresului, controlat de republicani, sau a multor alte instituții. Alegerile de la jumătatea mandatului s-au soldat cu o înfrângere majoră pentru partidul său.

Candidații care au obținut victorii istorice

În ultimii doi ani de mandat la Casa Albă ai președintelui republican Donald Trump, în Congresul SUA, ambele partide vor primi în rândurile lor un grup divers de noi aleși, atât la nivel statal, cât și la nivel național.

Iată cine sunt candidații care au scris istorie în SUA:

Prima femeie de culoare aleasă în funcția de guvernator

Keisha Lance Bottoms este favorită să devină prima persoană de culoare aleasă guvernator al statului Georgia, prima femeie care ocupă această funcție în Georgia și prima femeie de culoare aleasă guvernator în istoria Statelor Unite.

Bottoms, care a fost primar al orașului Atlanta între 2018 și 2022, s-a numărat printre femeile luate în calcul de președintele Joe Biden pentru funcția de vicepreședinte la alegerile din 2020. Ulterior, ea a făcut parte din administrația acestuia.

Bottoms l-a învins pe Rick Jackson, susținut de Trump, și și-a construit campania în jurul extinderii accesului la asigurările de sănătate prin programul Medicaid, al reducerii impozitelor pentru proprietarii de locuințe și al creșterii finanțării pentru educație.

Primul senator gay declarat

Chris Pappas este favorit să devină primul senator american bărbat care și-a declarat public homosexualitatea, după victoria în cursa pentru Senatul SUA din New Hampshire.

Victoria sa înseamnă că democrații își păstrează un loc esențial într-un stat pe care republicanii îl considerau anterior una dintre cele mai bune oportunități de a câștiga un mandat.

Pappas este deputat în Congresul SUA de patru mandate și reprezintă sud-estul statului New Hampshire.

Primul guvernator de culoare al Floridei

Republicanul Byron Donalds va deveni primul guvernator de culoare al Floridei. În campanie, el a promis reforme fiscale, reglementarea centrelor de date și susținerea agendei lui Trump, într-un stat care a devenit tot mai puternic republican. La începutul cursei electorale, Donalds a beneficiat de susținerea fermă a lui Trump.

Când Donalds își va prelua funcția, Statele Unite vor avea trei guvernatori de culoare în exercițiu, cu orientări politice foarte diferite. Ceilalți doi sunt democratul Wes Moore, guvernatorul statului Maryland, care este favorit să câștige un nou mandat, și Bottoms, în Georgia.

Prima femeie aleasă senator în Carolina de Sud

Annie Andrews este favorită să devină prima femeie aleasă în funcția de senator din statul Carolina de Sud, după ce a învins-o pe senatoarea numită în funcție Darline Graham și a câștigat un mandat deținut de republicani de aproape trei decenii.

Trump a orchestrat numirea lui Graham în acest post, rămas vacant după moartea subită, în iulie, a fratelui acesteia, fostul senator Lindsey Graham. Sprijinul președintelui pentru o persoană necunoscută în politică a stârnit controverse într-un stat cu o puternică orientare republicană.

În scurta sa carieră politică, Graham s-a prezentat drept o conservatoare mai convinsă decât fratele său. Ea s-a distanțat de unele dintre pozițiile acestuia, precum eliminarea procedurii de obstrucționare parlamentară (filibuster) sau adoptarea unei abordări mai dure în privința imigrației, pentru a se alinia pozițiilor lui Trump.

Andrews s-a prezentat drept o moderată independentă, preocupată de costul vieții, calitatea vieții și combaterea corupției.

Primul guvernator de origine hispanică al statului Texas

Gina Hinojosa este favorită să devină prima persoană de origine hispanică aleasă guvernator al statului Texas, după ce l-a învins pe republicanul Greg Abbott, care a ocupat funcția timp de aproape 12 ani. Cei doi candidați au avut dispute pe teme sociale și culturale, inclusiv în privința avortului, pe parcursul campaniei electorale.

Hinojosa, în vârstă de 52 de ani, este membră a legislativului statului și avocată. Ea va fi primul democrat ales guvernator al Texasului după Ann Richards, în 1990, și doar a treia femeie care ocupă această funcție.

Prima femeie de culoare din Colorado aleasă în Congres

Melat Kiros va deveni prima femeie de culoare din Colorado aleasă în Congres, după victoria în circumscripția electorală nr. 1 a statului.

Kiros, o avocată în vârstă de 29 de ani, care se revendică de la socialismul democratic, va face parte și din generația Z reprezentată în Congres, devenind unul dintre cei mai tineri membri în funcție ai Camerei Reprezentanților.

Primul membru musulman al Congresului din New Jersey

Adam Hamawy va deveni primul membru musulman al Congresului din New Jersey, după victoria în circumscripția electorală nr. 12.

Hamawy, fost chirurg militar în armata SUA, acum pensionat, și un critic vehement al Israelului, face parte din aripa progresistă a Partidului Democrat.

El susține introducerea unui sistem de asigurări de sănătate publice pentru toți americanii (Medicare for All), precum și anularea datoriilor medicale și a celor pentru împrumuturile studențești.

Prima femeie amerindiană din Congres, aleasă în New York

Claire Valdez este favorită să devină prima femeie amerindiană din New York aleasă în Congres.

Fosta membră a legislativului statului, aflată la primul mandat, va câștiga circumscripția electorală nr. 7.

Victoria lui Valdez marchează un nou succes pentru aripa progresistă a Partidului Democrat, a cărei influență tot mai mare se datorează, în parte, popularității primarului orașului New York, Zohran Mamdani, care a susținut-o pe Valdez.

Primul membru al Congresului din Michigan care și-a declarat public homosexualitatea

Jeremy Moss este așteptat să devină primul membru al Congresului din statul Michigan care și-a declarat public homosexualitatea, după victoria în circumscripția electorală nr. 11.

Moss, care a fost senator la nivelul statului înainte de această victorie, va ocupa locul rămas vacant după plecarea din funcție a deputatei Haley Stevens.

Aceasta a demisionat pentru a candida la Senatul SUA, dar a pierdut alegerile primare.

Prima femeie aleasă guvernator al statului Ohio

Amy Acton este favorită să devină primul democrat care câștigă funcția de guvernator al statului Ohio din 2006 încoace și prima femeie aleasă vreodată în acest post.

Acton, medic de profesie, l-a învins pe republicanul Vivek Ramaswamy într-o cursă electorală care a atras atenția la nivel național, în urma difuzării unei reclame de campanie controversate, în care era atacată dur.

În campania sa, axată pe reducerea costului vieții, Acton a promis reduceri ale impozitelor pe proprietate pentru locuitorii cu venituri medii și pentru persoanele în vârstă din Ohio, precum și un moratoriu asupra construirii centrelor de date, cu excepția cazului în care acestea își acoperă singure costurile cu utilitățile.

Primul guvernator latino ales în California

Xavier Becerra este favorit să devină primul guvernator latino ales al Californiei, menținând controlul Partidului Democrat asupra celui mai populat stat american.

Becerra, fost membru al Congresului SUA, fost procuror general al statului California și fost secretar pentru Sănătate și Servicii Umane în administrația Biden, s-a impus după alegeri primare aglomerate și tensionate, în cursa pentru succesiunea guvernatorului Gavin Newsom.

Susținut de electoratul puternic liberal al Californiei și de un context politic favorabil democraților la alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial, Becerra l-a asociat în repetate rânduri pe adversarul său, republicanul Steve Hilton, cu Trump.

El a criticat insistent susținerea acordată acestuia de președinte și le-a cerut democraților să transmită un mesaj de opoziție față de administrația de la Washington.