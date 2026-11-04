Pariuri de 2.000.000 de dolari pe victoria lui Greg Abbott în Texas. Republicanul a pierdut

2 minute de citit Publicat la 08:39 04 Noi 2026 Modificat la 08:39 04 Noi 2026

Pariuri de 2.000.000 de dolari pe victoria lui Greg Abbott în Texas. FOTO: Getty Images

Utilizatorii platformei de predicții Kalshi au mizat în seara alegerilor 2 milioane de dolari pe victoria guvernatorului republican al Texasului, Greg Abbott. După două ore, CNN a estimat că acesta va pierde scrutinul.

Potrivit proiecției CNN, democrata Gina Hinojosa îl va învinge pe Abbott, pe fondul unui val de victorii democrate care ar aduce partidului conducerea Texasului pentru prima dată în ultimele decenii.

Tranzacțiile de 2 milioane de dolari au fost cele mai recente dintr-o serie de pariuri importante pe victoria lui Abbott, ales pentru prima dată guvernator în 2014. CNN relatase deja despre alte două tranzacții, de câte 500.000 de dolari fiecare, făcute în ultima săptămână în favoarea republicanului.

Pariurile pe rezultatele alegerilor au devenit mult mai populare în acest an.

Pe platformele de predicții, utilizatorii își pot revinde contractele înainte de stabilirea rezultatului alegerilor. Nu se știe dacă vreunul dintre cei care au mizat pe Abbott și-a vândut contractele între timp.

Tranzacțiile au venit de la brokeri de pe Wall Street, potrivit unei surse familiarizate cu operațiunile. Investitorii instituționali folosesc adesea piețele de predicții pentru a se proteja de riscurile financiare asociate rezultatelor alegerilor. Tranzacțiile au fost semnalate pentru prima dată de Betting Intelligence, care monitorizează aceste platforme.

Democrata Gina Hinojosa va deveni prima femeie de origine latino-americană aleasă guvernator al Texasului, potrivit proiecțiilor echipei electorale CNN, punând capăt dominației republicane asupra acestei funcții, care a durat mai bine de trei decenii.

Hinojosa, avocată și membră a legislativului statului, în vârstă de 52 de ani, l-a învins pe guvernatorul republican Greg Abbott, una dintre personajele dominante ale politicii texane, care încerca să obțină un al patrulea mandat. Ea va fi prima democrată aleasă guvernator al Texasului după Ann Richards, în 1990, și doar a treia femeie care ocupă această funcție.

Hinojosa a profitat de nemulțumirea alegătorilor față de situația economică și dezvoltarea centrelor de date. Fostă președintă a unui consiliu școlar, ea a făcut din îmbunătățirea învățământului public din Texas una dintre principalele priorități ale programului său electoral.

Hinojosa reprezintă o circumscripție din Austin în legislativul statului, dar este originară din Brownsville, în regiunea Rio Grande Valley, unde democrații sperau să recâștige sprijinul alegătorilor după ce o parte a electoratului latino-american s-a orientat către președintele Donald Trump la ultimele alegeri.

O victorie democrată în cursa pentru funcția de guvernator al Texasului părea, până nu demult, greu de imaginat. Abbott, aflat la conducerea statului din 2015, dispunea de fonduri de campanie considerabile și de o rețea politică puternică într-un stat în care Trump câștigase alegerile prezidențiale din 2024 la o diferență de peste zece puncte procentuale.

Abbott s-a făcut cunoscut publicului internațional mai ales pentru susținerea sa față de Trump în 2020 când președintele american încerca să fure alegerile câștigate de Joe Biden, dar și în scandalul redesenării hărților electorale.