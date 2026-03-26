„Am fost injectat cu o substanță”. Ucrainenii rup tăcerea în cazul transportului de milioane blocat în Ungaria. Cum s-a întâmplat totul

2 minute de citit Publicat la 23:45 26 Mar 2026 Modificat la 23:47 26 Mar 2026

Imagine cu cele 40 de milioane de dolari, 35 de milioane de euro şi 9 kilograme de aur, confiscate de Ungaria de la bancherii ucraineni. Foto: Profimedia Images

Un transport de bani și aur al unei bănci ucrainene, în valoare de peste 70 de milioane de euro, este în continuare blocat în Ungaria, iar acum apar, pentru prima dată, detalii despre modul în care echipa care îl însoțea a fost oprită și tratată de autorități.

Potrivit angajaților băncii ucrainene de stat Oschadbank, transportul fusese aprobat în prealabil de autoritățile vamale ungare, înainte ca acesta să fie interceptat de unitatea antiteroristă, scrie Euronews.

Cum a început totul

Incidentul a avut loc pe 5 martie, pe centura Budapesta.

Hennadiy Kuznețov, membru al echipei de transport, a povestit la Kiev că misiunea fusese organizată „ca de obicei”. În dimineața acelei zile, echipa a preluat valorile de la Raiffeisen Bank din Viena și a pornit spre Ucraina.

Documentele erau în regulă, verificate de vama austriacă, iar autoritățile ungare fuseseră informate din timp despre tranzit și îl aprobaseră, inclusiv printr-un cod oficial. Nu erau prevăzute opriri pe teritoriul Ungariei.

Momentul interceptării

Pe traseu, un echipaj de poliție maghiar a oprit convoiul și le-a cerut să îl urmeze. Inițial, verificările au părut de rutină. Situația s-a schimbat însă brusc.

„Vehiculele noastre au fost blocate de mașini blindate ale unității antiteroriste”, a spus Kuznețov. Membrii echipei au fost scoși din mașini, încătușați, iar unora li s-au pus saci pe cap.

„Nu ni s-a explicat nimic. Singura întrebare a fost: «Unde sunt armele?»”, a povestit acesta, subliniind că echipa nu avea arme.

Reținuți și interogați peste 24 de ore

Fiecare membru a fost dus separat la Centrul Antiterorist din Budapesta, unde au fost ținuți în camere diferite și interogați mai bine de 24 de ore.

Kuznețov spune că nu au avut acces la avocat sau sprijin consular și că li s-a spus că nu poate fi găsit niciun avocat. De asemenea, nu li s-a oferit interpret în limba ucraineană, ci doar în rusă.

Potrivit acestuia, au stat încătușați peste 28 de ore.

„Injecții forțate” și presiuni

În timpul reținerii, reprezentanți ai autorităților vamale au venit să îi audieze ca martori. Kuznețov a refuzat să răspundă în aceste condiții, moment în care i s-a spus că trebuie să fie supus unei proceduri medicale.

A fost dus la spital, unde i s-au administrat injecții, inclusiv intravenos.

„După aceea, m-am simțit rău în timpul interogatoriului”, a spus el. Ulterior, a fost din nou dus la spital și pus pe perfuzii.

El susține că și colegii săi au fost supuși la presiuni psihologice și chiar bătăi.

După întoarcerea în Ucraina, echipa a trecut prin examinări medico-legale, iar în organismul lui Kuznețov ar fi fost identificate substanțe necunoscute.

Banii și aurul, încă blocați

La o săptămână după incident, Ungaria a returnat vehiculele blindate, însă acestea aveau sistemele de supraveghere deteriorate, iar hard disk-urile au fost scoase.

Sistemele GPS au rămas intacte, astfel că traseul a putut fi reconstituit.

În schimb, valorile transportate - aproximativ 40 de milioane de dolari, 35 de milioane de euro și 9 kilograme de aur - sunt încă reținute în Ungaria.

Ancheta continuă

Banca Națională a Ucrainei a cerut o anchetă internațională și a apelat inclusiv la instituții europene pentru sprijin.

Între timp, premierul Ungariei, Viktor Orban, a decis ca banii și aurul să fie reținute până la 60 de zile, în cadrul investigației.

Autoritățile de la Budapesta leagă cazul de suspiciuni de spălare de bani și susțin, fără a prezenta public dovezi, că fondurile ar fi avut legături politice, inclusiv cu finanțarea opoziției.

De cealaltă parte, ucrainenii spun că totul era legal și că situația putea fi clarificată în câteva minute, pe baza documentelor existente.