“America nu va părăsi Europa”. Ambasadorul SUA la NATO respinge temerile privind retragerea sprijinului militar

Ambasadorul SUA la NATO a declarat sâmbătă că “americanii nu părăsesc” Europa sau alianța. Sursa foto: U.S. Embassy Bucharest

Ambasadorul SUA la NATO a declarat sâmbătă că “americanii nu părăsesc” Europa sau alianța, atenuând o îngrijorare invocată tot mai des de liderii europeni.

Comentariile lui Matthew Whitaker pentru Politico au venit la câteva ore după ce secretarul de stat Marco Rubio a încercat să-i liniștească pe aliații europeni, îngrijorați că Washingtonul i-ar putea părăsi - în special prin retragerea a zeci de mii de soldați americani.

Oficialii americani au adoptat un ton mai conciliant anul acesta în timpul conferinței anuale de securitate, deoarece alianța transatlantică se confruntă cu cea mai mare criză internă. Comentariile lor mai blânde sunt departe de retorica furioasă a vicepreședintelui JD Vance de anul trecut, care a lansat acuzații dure la adresa liderilor europeni.

Europenii trebuie să își asume mai multe responsabilități

Dar Whitaker a subliniat necesitatea ca europenii să își asume o mai mare parte din povara propriei apărări.

„Avem nevoie ca Europa, în care sunt țări foarte bogate, țări de succes, să preia cumva apărarea convențională”, a spus el. „Acest lucru eliberează Statele Unite pentru a se ocupa de aceste alte provocări și amenințări împreună cu aliații noștri din acele regiuni.”

Administrația Trump a părut sceptică în ceea ce privește puterea și necesitatea alianței NATO. Președintele Donald Trump a criticat în repetate rânduri cheltuielile membrilor, sprijinul acordat Ucrainei și angajamentul față de propria apărare.

Însă aceste critici s-au atenuat în ultimele săptămâni, oficialii americani spunându-le omologilor lor europeni că cei 80.000 de soldați americani de pe continent vor rămâne în mare parte pe loc.

Europa nu este pe deplin convinsă. Comisarul pentru Apărare al Uniunii Europene, Andrius Kubilius, face presiuni pentru o forță militară proprie a blocului, formată din 100.000 de soldați, pentru a se proteja împotriva oricărei retrageri.

În discursul său adresat sâmbătă la Conferința de Securitate de la München, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susținut că Europa „nu are de ales” decât să devină independentă, invocând creșterea bruscă a cheltuielilor pentru apărare ale Europei în ultimii ani.

Ea a spus că UE ar trebui să "dea viaţă” clauzei de apărare reciprocă înscrisă în tratatul fondator.