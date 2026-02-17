Antena 3 CNN, live din Washington, la întâlnirea Nicușor Dan - Donald Trump. Mihai Gâdea: „Va fi primit foarte bine la Casa Albă”

Mihai Gâdea va fi live din Washington, de la întâlnirea Nicușor Dan - Donald Trump. Sursa foto: Colaj Antena 3 CNN/ Getty Images

CEO-ul Antena 3 CNN, Mihai Gâdea, va transmite live în exclusivitate, miercuri, din Washington, cele mai importante detalii de la întâlnirea istorică a președintelui României, Nicușor Dan, cu Donald Trump, în cadrul primei reuniuni a Consiliului Păcii, lansat de președintele american.

„Este acel moment de relansare al relației dintre România și Statele Unite. Este un moment foarte important, un moment la care s-a lucrat foarte mult și, în ciuda faptului că se știu puține lucruri, în ultimul an de zile, pe mai multe canale, între România și Statele Unite au existat contacte. Președintele când a primit această invitație, în conformitate cu sursele noastre politice extrem de solide, a fost foarte încântat și a avut reacția de a da un răspuns pozitiv. Însă, desigur, în momentul în care se pregătește o astfel de vizită trebuie să fii sigur cu privire la toate aspectele.”, a precizat Mihai Gâdea, marți, la Antena 3 CNN.

„Ar trebui spus că din partea română, din instituțiile din România, cum ar fi Ministerul Afacerilor Externe, au fost voci și pro și contra, dar la finalul tuturor acestor consultări, președinte a tras linie și, de mai multe zile, decizia domniei sale a fost aceea de a merge, ceea ce cred că este un lucru foarte bun pentru România.

România este într-un moment extrem de complicat, din punct de vedere strategic și, așa cum a spus-o și Marco Rubio, secretarul de stat american, la Munchen, e o lume nouă, se creionează o lume nouă. Cu noi sau fără noi, acea lume se va construi, iar invitația Statelor Unite a fost fost de partea noastră.”, a mai spus Mihai Gâdea.

„În momentul de față, cred că, așa cum ne spun sursele noastre politice, lucrurile arată foarte bine pentru această vizită. Casa Albă este încântată de faptul că România participă la acest Consiliu. Președintele Nicușor Dan va fi foarte bine primit. (...) România în momentul de față, joacă o carte foarte importantă, și anume aceea de a fi un partener foarte bun în Uniunea Europeană, de a rămâne cu familia noastră europeană, iar pe de altă parte, de a întări relațiile strategice.

Președintele a înțeles din primul moment că dacă va refuza această invitație, lucrurile se vor complica cu partea americană. Avem de-a face cu un președinte al Statelor Unite care nu ar fi putut înțelege prea bine un astfel de refuz.

Detalii importante s-au discutat. Probabil că voi vorbi mai mult despre ele când voi ajunge la Washington. Inclusiv cum va fi aranjamentul la acea masă. Va fi o masă în formă de U. Președintele Statele Unite va sta, desigur, în partea de jos a acestei litere U, deci în capul mesei. Și pentru faptul că România merge ca observator, era important inclusiv modul în care se așează la masă. Prioritate vor avea cei care sunt deja membri (n.r. ai Consiliului Păcii). Dar toate aceste lucruri au fost negociate, iar partea americană a fost foarte receptivă la toate cererile dinspre partea română, iar partea română, așa cum am spus, cred că a lucrat foarte bine.”, spune Mihai Gâdea.

Nicușor Dan acceptă invitația lui Trump și merge la reuniunea Consiliului Păcii

Președintele României, Nicușor Dan, a acceptat invitația lui Trump la prima reuniune a Consiliului Păcii. „România va avea calitate de observator și voi reafirma sprijinul nostru ferm pentru pace”, a scris el pe Facebook, duminică.

„Voi participa sǎptǎmâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Pǎcii la Washington, rǎspunzând invitației președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump.

România va avea calitate de observator și voi reafirma sprijinul nostru ferm pentru eforturile internaționale de pace și deschiderea de a participa la procesul de reconstrucție din Fâșia Gaza.

Decizia de a fi prezent la aceste discuții are la bază susținerea procesului diplomatic consacrat prin rezoluția adoptată în luna noiembrie de Consiliul de Securitate al ONU, inițiată de Statele Unite ale Americii.

România a susținut permanent necesitatea identificării unei soluții care să ducă la încheierea conflictului și a acordat sprijin populației civile din Fâșia Gaza, în special prin operațiuni de evacuare medicalǎ de urgențǎ”, a scris Nicușor Dan.

Consiliul Păcii a fost lansat oficial de Donald Trump

Consiliul Păcii a fost lansat oficial de Donald Trump la sfârşitul lunii ianuarie 2026. Conform liderului american, scopul său este rezolvarea conflictelor globale.

Acest obiectiv asumat ar putea submina rolul Organizaţiei Naţiunilor Unite, conform opiniilor unor experți.

Invitația de a participa la organizația fondată de Trump a fost tratată cu prudență de guverne din întreaga lume iar între timp state importante de pe continentul european, între care Italia și Polonia, au refuzat-o net. Totuși, premierul italian Giorgia Meloni a anunțat că Italia intenționează să participe la Consiliul pentru Pace al președintelui Donald Trump tot ca țară observatoare.

Cei mai mulți dintre aliaţii occidentali tradiţionali ai SUA s-au arătat rezervați în legătură cu subiectul. Calitatea de membru permanent în Consiliu implică achitarea sumei de un miliard de dolari.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, spunea pe 21 ianuarie că „nici nu trebuie să discutăm” de taxa de un miliard, deoarece „se găsesc sume”

„Acest Consiliu de Pace a plecat de la o experiență fericită - pacea din Gaza. Se vrea extinsă acea experiență, e nevoie de așa ceva. Când principalul furnizor de securitate pentru țara ta îți adresează o invitație să participi la un consiliu pentru pace spui da, fără rezerve. Costurile nu sunt prea mari când e vorba despre securitate. Se găsesc sume, e vorba de un miliard. Se găsesc sume, dar nici nu trebuie să discutăm așa ceva”, spunea el, la Antena 3 CNN.

În același timp, premierul Ilie Bolojan spunea, la două zile după declarația lui Grindeanu, că „avem posibilitatea” să plătim miliardul, însă „fiecare leu pe care îl alocăm într-un proiect sau altul trebuie foarte clar justificat de interesul național și situația economică în care ne regăsim”.