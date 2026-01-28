„Armate bonsai” și sateliți. Comisarul european pentru Apărare și Spațiu explică de ce nu poate UE să renunțe încă la Starlink

Andrius Kubilius. sursa foto: Hepta

Programul european de comunicații guvernamentale prin satelit (GOVSATCOM) este o componentă mult așteptată a unei strategii mai ample a UE și reprezintă primul pas în asigurarea conectivității prin satelit, a declarat comisarul european pentru Apărare și Spațiu, Andrius Kubilius, relatează Euronews.

El a precizat că, în mod realist, Infrastructura pentru Reziliență, Interconectivitate și Securitate prin Satelit (IRIS²) – proiectul mai ambițios al UE, o constelație multi-orbitală de 290 de sateliți – va deveni operațional abia „în jurul anului 2029”.

„Pentru a evita un gol de câțiva ani, mai ales într-un context în care provocările și amenințările geopolitice vin din mai multe direcții, trebuie să dezvoltăm capacități preliminare pentru comunicații securizate prin satelit, iar asta am făcut prin GOVSATCOM”, a declarat el, miercuri, la Conferința Spațială Europeană de la Bruxelles.

Kubilius a insistat că UE ar trebui să adopte o abordare „foarte rațională” în privința dependenței de Statele Unite pentru apărare și securitate, atât pe Pământ, cât și în spațiu.

„Statele Unite au anunțat recent strategia lor națională de apărare, care spune foarte clar că prioritatea lor va fi regiunea Indo-Pacifică și emisfera vestică”, a declarat el, adăugând că Washingtonul va „cere probabil europenilor să își asume mai multă responsabilitate” pentru apărarea Uniunii, pentru a-și „reduce prezența aici și a o consolida în zonele considerate prioritare”.

„Trebuie să ne construim propriile capacități”

Potrivit lui Kubilius, cea mai mare problemă și provocare atunci când vine vorba despre dependența de actori externi ține de așa-numiții „factori strategici de sprijin”, furnizați în mare parte de Statele Unite.

„Suntem destul de puternic dependenți, în primul rând, de serviciile spațiale, dar și de ceea ce am putea numi servicii materiale, precum realimentarea aeriană sau capacitățile de transport aerian greu și altele”, a adăugat acesta.

De aceea, furnizarea acestor capacități chiar de către UE este de o importanță și o urgență maximă.

„Când vom avea IRIS², va fi mai bun decât Starlink”, a spus Kubilius, referindu-se la constelația avansată de sateliți a SpaceX, compania lui Elon Musk. El a recunoscut însă că, deocamdată, UE nu se află încă în acest punct.

„Trebuie să construim capacități care să ne asigure că nu rămânem fără niciun fel de capabilități”, a mai spus comisarul. „De aceea, GOVSATCOM este primul pas în cealaltă direcție. Sigur, calitatea serviciului, sau volumul serviciului, este mai redus decât ceea ce vom avea cu IRIS², dar ne aflăm pe direcția corectă”.

„Armatele bonsai” ale UE

Kubilius a subliniat că UE nu este în prezent capabilă să înlocuiască Statele Unite în mai multe domenii legate de apărare, de la umbrela nucleară până la prezența trupelor pe teren, în cazul în care Washingtonul și-ar retrage forțele.

Statele Unite au până la 100.000 de militari staționați în Europa, a spus Kubilius, insistând că aceștia joacă un rol „extrem de important” și pot fi deplasați rapid pe întreg continentul.

„Ei sunt ceea ce experții numesc o forță militară de bază în Europa. Întrebarea este cum putem înlocui această capacitate.”

Uniunea Europeană, în schimb, are 27 de armate separate, a amintit Kubilius, evocând o formulare folosită de fostul șef al diplomației europene, Josep Borrell, care le-a descris drept „armate bonsai”: „foarte frumoase, foarte costisitoare, dar mici”.

El s-a întrebat dacă UE poate înlocui trupele americane, „care sunt într-adevăr antrenate ca o armată coerentă și permanentă”, cu o combinație de 27 de forțe diferite, exprimând îndoieli că o armată europeană ar avea același impact.

Kubilius a mai subliniat că aceste trupe ar trebui să fie capabile să facă față Rusiei, pe care a descris-o drept „cea mai mare amenințare convențională la adresa securității europene”.

„Dacă Rusia va începe o agresiune împotriva statelor membre ale Uniunii Europene, va veni cu o forță militară testată în luptă”, a spus el, explicând că, de partea UE, „nu avem o asemenea experiență. De partea noastră, putem spune că doar ucrainenii au o astfel de experiență. De aceea, pentru noi, întrebarea nu este doar cum să construim și cum să cheltuim mai mulți bani pentru apărare ca europeni, ci și cum să integrăm capacitățile ucrainene testate în luptă cu propriile noastre capacități”.