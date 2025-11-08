„Atacuri hibride tot mai agresive”. UE înființează un centru special pentru combaterea dezinformărilor venite din Rusia și China

3 minute de citit Publicat la 20:32 08 Noi 2025 Modificat la 20:32 08 Noi 2025

Sursa foto: Getty Images/ Arkadiusz Warguła

Uniunea Europeană intenționează să înființeze un Centru pentru Reziliență Democratică, menit să contracareze campaniile de dezinformare și manipulare derulate de Rusia și alte regimuri autoritare, potrivit unui document intern al Comisiei Europene, obținut de The Guardian.

Măsura vine pe fondul unei serii de „atacuri hibride tot mai agresive”, prin care Moscova și alte puteri străine răspândesc articole false și narațiuni manipulate pe rețelele sociale.

Un „scut pentru democrație” europeană

Noul centru ar urma să reunească experți din statele membre ale UE și din țările candidate, pentru a coopera în combaterea manipulării informaționale și a interferențelor străine. Proiectul reprezintă pilonul principal al inițiativei „scutul democrației”, lansată de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în contextul în care își anunța candidatura pentru un nou mandat înaintea alegerilor europene din 2024.

Von der Leyen a vorbit pentru prima dată despre crearea unui Centru European pentru Reziliență Democratică într-un discurs susținut în fața Parlamentului European în luna septembrie.

Documentul oficial, ce urmează să fie publicat pe 12 noiembrie, oferă detalii suplimentare despre rolul centrului și despre principalele amenințări identificate de Comisie.

„Pe lângă războiul brutal de agresiune împotriva Ucrainei, Rusia intensifică atacurile hibride, ducând o veritabilă bătălie a influenței împotriva Europei”, se arată în raportul preliminar citat de The Guardian. „Prin răspândirea unor narațiuni înșelătoare, uneori inclusiv prin falsificarea faptelor istorice, se încearcă erodarea încrederii în sistemele democratice”.

Campanii de propagandă și site-uri false

Serviciul diplomatic al UE a documentat zeci de cazuri de manipulare și dezinformare orchestrate de Rusia, printre care și așa-numita campanie Doppelganger, desfășurată înaintea alegerilor europene. În cadrul acesteia, au fost create versiuni false ale unor site-uri media cunoscute – precum Die Welt, Le Point, La Stampa sau Polskie Radio – care publicau materiale anti-occidentale.

Articolele false, distribuite ulterior masiv pe rețelele sociale, aveau scopul de a discredita politicieni europeni și de a submina sprijinul public pentru Ucraina sau pentru refugiații ucraineni.

China a fost, de asemenea, identificată ca o sursă majoră de dezinformare, folosind companii private de PR și influenceri pentru a „crea, amplifica și răspândi conținut favorabil intereselor politice ale Beijingului”, potrivit Serviciului European de Acțiune Externă.

În 2024, cercetătorii de la Citizen Lab au descoperit 123 de site-uri controlate din China, care pretindeau că sunt publicații de știri, dar difuzau informații pro-Beijing în 30 de țări din Europa, Asia și America Latină.

România, primul stat UE care a anulat alegeri din cauza ingerinței ruse

Gravitatea fenomenului a fost subliniată recent, când România a devenit primul stat membru al UE care a anulat un scrutin electoral după ce informații declasificate au indicat o campanie de interferență rusă.

Potrivit autorităților, aceasta a inclus atacuri cibernetice masive asupra sistemului IT electoral și manipulări pe rețelele sociale în favoarea unui candidat ultranaționalist.

Și autoritățile din Republica Moldova, stat candidat la aderarea la UE, au acuzat implicarea Rusiei în alegerile recente, prin cumpărare de voturi și campanii de propagandă.

Cum va funcționa centrul european

Centrul pentru Reziliență Democratică va funcționa ca un hub de cooperare între instituțiile UE și statele membre, oferind un sistem comun de schimb de informații, alerte timpurii și conștientizare publică privind încercările străine de manipulare a informațiilor.

Participarea statelor membre va fi voluntară, iar accesul ar putea fi extins și la țările candidate la aderare, precum și la „parteneri cu gândire similară” – o formulare care lasă deschisă posibilitatea implicării Regatului Unit.

Rețea independentă de verificare a faptelor și influenceri pro-democrație

Planul mai include crearea unei rețele independente de fact-checkeri care să combată dezinformarea, în special în perioade electorale, crize sanitare sau dezastre naturale.

Bruxelles-ul dorește, de asemenea, să construiască o rețea voluntară de influenceri online, menită să promoveze conștientizarea publicului cu privire la normele democratice europene și standardele privind spațiul digital.

Prin aceste măsuri, Comisia Europeană urmărește să consolideze rezistența democrațiilor europene în fața campaniilor tot mai sofisticate de manipulare informațională, care, potrivit oficialilor, „nu mai sunt doar propagandă – ci o formă modernă de război hibrid”.