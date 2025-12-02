Atacurile asupra "flotei din umbră” a lui Putin scumpesc transportul maritim în Marea Neagră

Navă din flota fantomă a Rusiei. Foto: Profimedia Images

Costul transportului de mărfuri prin Marea Neagră a crescut luni, după ce dronele marine ucrainene au lovit două petroliere care se îndreptau spre un port rusesc. Temerile privind alte atacuri au dus la creșterea costurilor asigurării de risc de război, potrivit Arab News, care citează AFP.

Marea Neagră este crucială pentru transportul de cereale, petrol și produse petroliere. Apele sale sunt comune pentru Bulgaria, Georgia, România și Turcia, precum și pentru cele două țări implicate în război, Rusia și Ucraina.

Ratele riscului de război pentru o perioadă tipică de călătorie de șapte zile, care sunt stabilite de asigurători individuali și se bazează pe valoarea navei, au crescut la 0,5% pentru escalele în porturile ucrainene, de la 0,4% cu o săptămână în urmă, au declarat surse din domeniul transporturilor maritime și al asigurărilor.

Asigurarea de risc de război pentru porturile rusești de la Marea Neagră, care este de obicei mai mare, a fost cotată între 0,65-0,8%, față de aproximativ 0,6% săptămâna trecută, potrivit sursei citate.

Două petroliere, care se aflau sub sancțiuni occidentale, au fost atacate de drone ale marinei în timp ce erau goale și navigau spre Novorossiisk, un important terminal petrolier rusesc la Marea Neagră.

Incidentele de la Marea Neagră indică o campanie a Ucrainei de reducere a veniturilor din petrolul rusesc.

Președintele turc Tayyip Erdogan a declarat luni că atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră sunt inacceptabile și a emis un avertisment către „toate părțile implicate”.

Ucraina lovește flota din umbră a Rusiei

Cele mai recente incidente de la Marea Neagră au fost primele atacuri asupra unor nave non-militare, care nu arborează pavilion rusesc, în apele internaționale.

Cel puțin șapte explozii au avut loc asupra unor petroliere care au făcut escală în porturi rusești. Un petrolier deținut de Turcia, care a fost avariat în apropierea coastei Senegalului săptămâna trecută, a fost lovit de patru explozii externe, dar nu au existat răniți sau poluare.

Petrolierul Mersin a făcut anterior escală într-un port rusesc, iar surse din domeniul securității maritime au declarat că evaluarea lor inițială a fost că nava a fost vizată de mine de tip limpet, similar cu alte incidente din acest an, care nu au fost confirmate de Ucraina.

Nava este în prezent securizată și sub strict control, a declarat un purtător de cuvânt al Autorității Portuare Dakar, confirmând că „un incident grav în sala motoarelor a provocat o infiltrație majoră de apă”. Purtătorul de cuvânt a adăugat că natura exactă a incidentului va fi făcută publică în timp util.