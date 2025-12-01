Erdogan avertizează Ucraina, după atacurile asupra petrolierelor rusești din Marea Neagră: „Nu putem accepta”

Erdogan spune că în prezent „conflictul dintre Rusia şi Ucraina a atins în mod clar un nivel care ameninţă siguranţa navigaţiei în Marea Neagră”. Foto: Getty Images

Recep Tayyip Erdogan a avertizat, după ce Ucraina a lovit două petroliere din flota fantomă a Rusiei, în Marea Neagră, că Turcia nu poate accepta aceste atacuri „în nicio circumstanță”. Preşedintele turc a declarat că, în prezent, războiul dintre Rusia și Ucraina a atins „în mod clar” un nivel care „amenință siguranţa navigaţiei în Marea Neagră”, relatează Agerpres.

„Nu putem accepta aceste atacuri în nicio circumstanţă, întrucât ameninţă securitatea navigaţiei, mediul şi viaţa în zona noastră economică exclusivă”, a subliniat preşedintele Turciei.



Acesta semnalează că în prezent „conflictul dintre Rusia şi Ucraina a atins în mod clar un nivel care ameninţă siguranţa navigaţiei în Marea Neagră”.



Astfel, Erdogan a spus că Turcia adresează „avertismentele necesare tuturor părţilor implicate. De asemenea, urmărim îndeaproape evoluţia situaţiei în vederea încheierii conflictului şi suntem pregătiţi să ne aducem contribuţia la fiecare ocazie”.



Două petroliere, Kairos şi Virat, care navigau sub pavilionul statului Gambia, dar fac parte din „flota fantomă” a Rusiei cu ajutorul căreia Moscova ocoleşte sancţiunile pe care i le-au impus ţările occidentale, au fost lovite vineri seară de drone navale ucrainene în Marea Neagră în apropierea coastelor Turciei, în afara apelor teritoriale ale acesteia. Nava Virat a fost lovită din nou sâmbătă dimineaţa.



Ambele petroliere se deplasau fără încărcătură către portul rusesc Novorossiisk, unde un alt atac ucrainean cu drone a scos din funcţiune un terminal petrolier pe unde este exportat de asemenea petrol kazah.



Un al treilea petrolier, Mersin, sub pavilion panamez, dar operat de o companie turcă şi folosit de asemenea la exportul de petrol rusesc, a fost avariat joi în Atlantic în apropierea statului african Senegal, în urma a patru explozii exterioare a căror cauză încă nu este clară.