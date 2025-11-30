Turcia condamnă atacul Ucrainei asupra petrolierelor rusești din Marea Neagră și susține că au avut loc în zona sa economică exclusivă

1 minut de citit Publicat la 22:05 30 Noi 2025 Modificat la 22:14 30 Noi 2025

Ucraina a revendicat atacul asupra a două petroliere aparținând flotei din umbră a Rusiei în Marea Neagră. Foto: colaj X/Direcția Generală pentru Afaceri Maritime din Turcia

Turcia a condamnat atacurile cu drone maritime ale Ucrainei asupra a două petroliere rusești din Marea Neagră, relatează Sky News. Ministerul de Externe de la Ankara a anunțat că atacurile asupra navelor Kairos și Virat au avut loc în interiorul zonei economice exclusive a Turciei, iar purtătorul de cuvânt a afirmat că ucrainenii au pus în pericol „viața, proprietatea și mediului din regiune”.

Purtătorul de cuvânt Oncu Keceli a afirmat că atacurile asupra celor două petroliere „au prezentat riscuri serioase pentru navigație, viața, proprietatea și siguranța mediului în regiune”.

El a adăugat că Turcia poartă discuții cu „părțile relevante” pentru a preveni extinderea războiului din Ucraina în Marea Neagră și pentru a proteja interesele economice ale Turciei.

Ce s-a întâmplat în timpul atacurilor

Ucraina a anunțat că a folosit drone navale pentru a lovi petrolierele aflate în largul coastei turcești a Mării Negre vineri după-amiază târziu. Membrii echipajelor de pe ambele nave au fost raportați ca fiind în siguranță.

Ambele petroliere au suferit avarii critice și nu vor mai putea fi folosite. „Acest lucru va da o lovitură semnificativă transportului de petrol rusesc”, a spus o sursă din domeniul securității ucrainene pentru CNN.

Ambele nave fac parte din flota fantomă a Rusiei de petroliere, care sunt utilizate pentru a eluda sancțiunile impuse Rusiei după ce a invadat Ucraina în 2022.

Atât Virat, cât și Kairos au tranzitat strâmtoarea Bosfor în Marea Neagră. Alte nave, de asemenea sancționate pentru transportul de țiței rusesc, călătoreau pe aceeași rută, conform datelor maritime.