Australia obligă Google, Meta si TikTok să platească pentru știrile preluate din presă. Daca refuză, vor fi taxate

1 minut de citit Publicat la 10:13 28 Apr 2026 Modificat la 10:13 28 Apr 2026

Anthony Albanese, premierul Australiei, spune că giganții tehnologici nu mai pot evita taxarea în contul știrilor preluate de la organizațiile mass media din țară. Foto: Getty Images

Autoritățile din Australia au prezentat, marți, legislația care taxează companiile Meta, Google și TikTok pentru știrile preluate de la organizațiile media din țară, relatează France 24.

Taxa este de 2,25% din valoarea veniturilor obținute în Australia de giganții tehnologici.

Aceștia au și opțiunea de a-i plăti voluntar pe editorii locali pentru conținutul media preluat pe platforme, pentru a evita taxarea directă.

Inițiativa este menită să sprijine companiile media aflate în dificultate, în contextul în care cititorii optează tot mai mult să acceseze știrile pe platformele sociale.

Prim-ministrul australian Anthony Albanese a subliniat că firmele de tehnologie vor avea oportunitatea de a încheia acorduri de conținut cu editorii de știri din țară.

Legislația australiană nu permite platformelor să evite taxarea prin renunțarea la știrile preluate

„Marile platforme digitale nu pot evita obligațiile, conform codului de negociere privind conținutul mass-media. În acest moment, organizațiile vizate sunt Meta, Google și TikTok”, a declarat el.

Legislația australiană a fost astfel concepută încât să îi împiedice pe giganții tehnologici să elimine, pur și simplu, știrile de pe platformele lor, lucru pe care Meta și Google l-au făcut deja în străinătate.

Susținătorii demersului spun că platformele sociale atrag utilizatorii cu știri și colectează banii din publicitatea online, care ar merge altfel către redacțiile aflate în dificultate.

Potrivit unui studiu realizat de Universitatea din Canberra, mai mult de jumătate din publicul australian folosește rețelele de socializare ca sursă de știri.