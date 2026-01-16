„Avem nevoie de dovezi că Putin își dorește pacea”. Marea Britanie respinge propunerea Franței și Italiei de începe discuțiile cu Rusia

Vladimir Putin. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Marea Britanie nu susține propunerea liderilor Franței și Italiei de a începe discuțiile cu președintele rus Vladimir Putin pe tema Ucrainei, a declarat secretarul britanic de Externe, Yvette Cooper. „Cred că avem nevoie de dovezi că Putin își dorește cu adevărat pacea și, în acest moment, nu văd asta”, a spus Cooper într-un interviu acordat Politico, potrivit The Moscow Times.

Potrivit acesteia, Ucraina lucrează la un plan de pace cu SUA și Europa, dar Putin încă nu este pregătit să se așeze la masa negocierilor. Prin urmare, Cooper a cerut o presiune sporită asupra Moscovei prin sancțiuni economice și sprijin militar pentru Kiev.

Anterior, președintele francez Emmanuel Macron și prim-ministrul italian Giorgio Meloni au cerut public deschiderea canalelor diplomatice cu Putin, în ciuda faptului că negocierile inițiate de SUA „au ajuns într-un impas”.

În acest context, potrivit surselor Politico, țările UE au început să discute posibilitatea creării unui reprezentant special pentru negocierile cu Rusia privind Ucraina. Sursele publicației au clarificat că inițiativa are ca scop prevenirea unei situații în care „SUA face o înțelegere cu Rusia pe la spatele lor”. Susținătorii ideii consideră însă că prezența unui reprezentant special al UE la masa negocierilor va ajuta la asigurarea unor poziții cheie, inclusiv a viitoarei aderări a Ucrainei la NATO.

Cu o zi înainte, pe 15 ianuarie, Putin, la ceremonia de prezentare a acreditărilor ambasadorilor străin, a declarat că Europa va reveni mai devreme sau mai târziu „la o comunicare normală, constructivă, bazată pe principiile respectării intereselor naționale, ținând cont de preocupările legate de securitate”.

El a adăugat că „pacea nu se întâmplă pur și simplu, este construită de oameni înșiși, în fiecare zi”.

„Pacea necesită efort, responsabilitate, conștientizare și alegere conștientă. Urgența acestui lucru este evidentă”, a spus Putin.

Ministerul rus de Externe a declarat anterior că UE va trebui să își reconsidere abordarea față de Rusia, deoarece politica de sancțiuni a Bruxelles-ului împotriva Moscovei dăunează însăși Uniunii. Ministerul și-a exprimat speranța că dialogul va fi reluat după o modificare a componenței Comisiei Europene, care are propria „dată de expirare”.