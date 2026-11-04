Avionul în care se afla fostul șef al spionajului din Serbia, întors din drumul spre Moscova. Miercuri a decolat din nou spre Rusia

2 minute de citit Publicat la 15:47 04 Noi 2026 Modificat la 15:47 04 Noi 2026

Avionul în care se afla fostul șef al spionajului din Serbia, întors din drumul spre Moscova. Sursa foto: Getty Images

Avionul Air Serbia JU 134, care a decolat de pe aeroportul din Belgrad, marţi, în jurul orei 18:25 cu destinația Moscova, a fost rechemat în capitala Serbiei când se afla deasupra Lituaniei. Au fost invocate verificări de siguranţă suplimentare pentru un anumit pasager. Presa sârbă scrie că acel pasager era Aleksandar Vulin, fostul șef al serviciilor de informații sârbe, care n-ar fi efectuat controlul de securitate, informează vreme.com. La bord s-ar fi mai fi aflat alţi doi foşti colaboratori ai lui Aleksandar Vučić: ministrul Nenad Popović și directorul Srbijagas, Dušan Bajatović. În cele din urmă, aeronava a aterizat la Moscova miercuri diminreaţă.

„Air Serbia” a anunțat marți seară că aeronava care decolase spre Moscova a revenit la Belgrad, după ce compania a primit informații de la serviciile aeroportuare competente care impuneau „efectuarea unor verificări de securitate suplimentare în privința unui pasager”.

Poliția se apropie de aeronavă și verifică împreună cu echipajul dacă radarul meteo este oprit, din cauza radiațiilor, scrie Petar Vojinović, fondatorul grupului „Tano Six”, pe platforma X.

În comunicat se precizează că, în conformitate cu instrucțiunile primite și cu toate reglementările de siguranță aplicabile, s-a luat decizia de a întoarce aeronava la Belgrad, astfel încât toate procedurile necesare să fie aplicate integral.

Controlul pasagerilor și al bagajelor se desfășoară sub autoritatea sistemului de securitate al aeroportului și a serviciilor competente.

„Echipajul Air Serbia a acționat în deplină conformitate cu procedurile stabilite și cu cele mai înalte standarde de siguranță”, se arată în comunicat.

Sursa citată scrie că la bord se aflau Aleksandar Vulin, Nenad Popović și Dušan Bajatović. Se pare că nici Vulin nu a trecut pe la controlul de securitate. De asemenea, nici bagajele lui n-ar fi fost controlate înainte de îmbarcare. Cu toate acestea, el s-a îmbarcat în avion, care a decolat ulterior cu destinația Moscova.

Avionul a ajuns la Moscova cu o întârziere de 7 ore

Potrivit rts.rs, Vulin a negat informația neoficială conform căreia nu a trecut controlul de securitate necesar pe Aeroportul „Nikola Tesla”. Vulin a declarat că aceasta a fost o încercare de a negocia cu el politic și că mergea la Moscova în mod oficial pentru a discuta acordul privind gazele pentru Serbia.

Directorul Srbijagas, Dušan Bajatović, care se afla în același avion, a declarat pentru N1 că, după întoarcerea neplanificată a avionului la Moscova, pe aeroportul din Belgrad, a fost efectuat un control de securitate detaliat al tuturor pasagerilor și bagajelor.

În cele din urmă, aeronava a aterizat miercuri dimineață devreme în capitala Rusiei, după o întârziere de şapte ore din cauza controlului suplimentar de securitate.