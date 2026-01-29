Axios: Oficiali saudiți și israelieni au ajuns la Casa Albă pentru a discuta o nouă posibilă bombardare a Iranului

Foto: Getty Images

Administraţia americană găzduieşte oficiali de rang înalt din domeniul apărării şi serviciilor de informaţii din Israel şi Arabia Saudită pentru discuţii privind Iranul, în această săptămână, în condiţiile în care Donald Trump ia în considerare lovituri militare împotriva organizațiilor guvernamentale și siturilor nucleare ale acestei țări, relatează Axios, joi, citând persoane familiarizate cu chestiunea.

Incertitudinea privind posibilitatea unei acţiuni militare în Iran persistă, după ce Trump a declarat săptămâna trecută că o „armada” se îndreaptă spre ţară dar că speră că nu va fi nevoit s-o folosească.

Israelienii s-au deplasat la Washington pentru a împărtăşi informaţii privind potenţiale ţinte în interiorul Iranului, în timp ce oficiali saudiţi încercă să evite un război regional mai amplu făcând demersuri pentru o soluţie diplomatică, conform informațiilor Axios.

Prinţul moștenitor saudit, Mohammed bin Salman, i-a spus preşedintelui iranian, Masoud Pezeshkian, că Arabia Saudită nu va permite ca spaţiul său aerian sau teritoriul său să fie utilizat pentru acţiuni militare împotriva Iranului, a relatat, săptămâna aceasta, agenţia de ştiri SPA.