Un bărbat anonim a intrat într-o ambasadă a Turcia din SUA şi a donat 30 de milioane de dolari pentru victimele cutremurelor

"Sunt profund mișcat de exemplul unui pakistanez anonim care a intrat în ambasada Turciei din SUA și a donat 30 de milioane de dolari pentru victimele cutremurelor din Turcia și Siria", a scris premierul pe Twitter.

"Acestea sunt astfel de acte glorioase de filantropie care permit umanității să triumfe asupra unor cote aparent insurmontabile", a adăugat Sharif.

Agenția Anadolu, unul dintre canalele media de stat din Turcia, a confirmat știrea.

CNN a contactat ambasada pentru comentarii.

Bilanțul victimelor din Turcia și Siria în urma cutremurului de luni a ajuns la 28.192 de morți, anunță CNN.

