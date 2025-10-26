Bătaie în masă la Moscova între migranți, cu bâte, lopeți și mașini distruse. Zeci de oameni, arestați. Câți străini a "importat" Rusia

1 minut de citit Publicat la 17:42 26 Oct 2025 Modificat la 17:42 26 Oct 2025

Bătaie în masă între migranți, la Moscova. Sursă foto: Captură video X@Osint613

Un incident major, în care au fost implicați numeroși migranți în Rusia a avut loc într-o zonă rezidențială din Moscova, scrie, duminică, Agerpres, care citează AFP.

Presa rusă a publicat înregistrări video cu persoane care se luptă pe stradă cu bâte şi lopeți şi sparg geamurile mașinilor parcate în apropierea complexului rezidențial Prokşino.

Nu a fost clar imediat motivul pentru care acești indivizi s-au luat la bătaie.

While the Kremlin is spending billions/year to sow conflict in western nations and convince Americans that European streets are a hell Muslim gangrape, Russia continues to devolve into chaos. Migrants in Moscow outnumber law enforcement, attack passersby pic.twitter.com/1QfZ8P2Iua — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) October 25, 2025

Ministerul de Interne din Rusia a anunțat că peste 80 de persoane au fost duse la secțiile de poliție pentru interogare după luptele de stradă între migranți.

"Toți străinii implicați vor fi expulzați", a comunicat instituția.

Duminică, ministerul a revenit cu precizări, anunțând că 19 persoane au fost arestate pentru huliganism și avertizând că migranților cu dublă cetățenie li se poate revoca cetățenia rusă.

"Cetățenii străini implicați care nu sunt închiși vor fi expulzați şi li se va interzice reintrarea" în țară, a declarat Irina Volk, purtătoare de cuvânt a Ministerului rus de Interne.

Rusia a "importat" peste 6 milioane de migranți în 2024

Migrația, în special din fostele republici sovietice din Asia Centrală şi Caucaz, a devenit o problemă politică internă majoră în Rusia.

Fenomenul a fost restricționat după atacul mortal comis asupra în 2024 la o sală de concerte din Moscova, despre care autoritățile ruse au declarat că a fost comis de teroriști tadjici.

Aproximativ 6,3 milioane de migranți au sosit în Rusia în 2024, conform cifrelor Ministerului de Interne, aproximativ jumătate din total provenind din Uzbekistan, Tadjikistan şi Kârgâzstan.

În timp ce economia rusă se bazează pe forța de muncă ieftină din aceste republici, în special în industria construcțiilor şi a bunurilor de larg consum, mulți cetățeni au reacționat negativ față de ceea ce ei consideră a fi un aflux mult prea mare de străini cu puține cunoștințe despre obiceiurile sau cultura rusă.

Țara s-a confruntat cu o lipsă acută de forță de muncă în mai multe sectoare de la începutul războiului din Ucraina, deoarece sute de mii de oameni s-au alăturat armatei.