Bazele militare americane din România ar putea deveni ținte ale Iranului, dacă SUA reiau războiul, potrivit presei de la Teheran

5 minute de citit Publicat la 10:06 05 Noi 2026 Modificat la 11:12 05 Noi 2026

Baza aeriană de la Deveselu reprezintă cea mai mare investiție militară americană după căderea comunismului în România. Foto: Agerpres

Ziarul iranian ultraconservator „Kayhan” a relatat marți că, în eventualitatea în care SUA reiau atacurile asupra Iranului, instalații militare americane din România, Albania, Cipru, Marea Britanie, Italia și Grecia ar putea deveni ținte ale regimului de la Teheran, potrivit Reuters. De asemenea, mai mulți oficial iranieni de rang înalt au avertizat că armata Iranului actualizează listele cu ținte și că un răspuns la o „eroare de calcul” a SUA nu va fi limitat de granițe geografice.

Statele Unite și Iranul sunt încă departe de a ajunge la un acord pentru încheierea războiului, a declarat un oficial iranian senior pentru Reuters, după ce Donald Trump a refuzat să excludă reluarea atacurilor asupra Iranului, după alegerile din SUA.

După aceste declarații, Statele Unite au lansat lovituri „defensive” asupra insulei Qesham, vizând rachete sol-aer folosite împotriva unor obiective americane, a declarat un oficial american. Un alt oficial a spus că atacurile par să fi fost limitate și nu indică o revenire la operațiuni militare de amploare.

Marți, Donald Trump și-a reluat avertismentele cu privire la noi acțiuni militare în Iran într-un interviu pentru Fox News. „Nu vreau să omor o grămadă de oameni. Dar dacă trebuie, trebuie”, a spus el.

Într-un alt interviu pentru Financial Times, Trump a sugerat că este mulțumit de impasul din acest moment. „Se pare că obținem tot ceea ce ne dorim”, l-a citat publicația, în urma unui interviu telefonic de șase minute.

Financial Times a relatat că l-a întrebat pe Trump despre ceea ce a numit „indicii puternice” transmise de premierul israelian Benjamin Netanyahu, potrivit cărora ar urma să aibă loc un atac în cursul acestei săptămâni. „Eu sunt pregătit, noi suntem pregătiți. Suntem înarmați și gata de acțiune dacă va fi nevoie să intervenim, dar este posibil să nu existe niciun motiv pentru asta”, a răspuns el.

Donald Trump a spus că negocierile indirecte cu Iran cu privire la stocurile sale de uraniu îmbogățit sunt în desfășurare. „Purtăm discuții și vom vedea unde duc”, a spus el.

Tot marți, președintele american a făcut un anunț surprinzător cu privire la un acord cu Benjamin Netanyahu, în baza căruia Washingtonul va opri, după acest an, finanțarea anuală de patru miliarde de dolari acordată Israelului, dar va continua să vândă arme acestui aliat apropiat al său din Orientul Mijlociu. Declarațiile au părut menite să influențeze votul americanilor nemulțumiți de sprijinul Statelor Unite pentru Israel. În final, nu a contat. Democrații au obținut o victorie istorică și dețin controlul asupra Congresului.

Temerile că războiul declanșat de Statele Unite și Israel în februarie ar putea reizbucni după alegerile parlamentare de marți s-au intensificat.

„Mediatorii depun eforturi susținute pentru a reduce diferențele dintre Teheran și Washington”, a declarat oficialul iranian de rang înalt, sub protecția anonimatului.

Mediatorii din Qatar au călătorit luni seară la Teheran pentru discuții privind o versiune a unui proiect de acord între SUA și Iran, negociat în ultimele opt zile.

„Condițiile Teheranului trebuie îndeplinite dacă SUA vrea redeschiderea Strâmtorii Ormuz”, a avertizat totuși oficialul iranian, referindu-se la solicitările Iranului, care includ ridicarea sancțiunilor petroliere, încetarea blocadei navale americane și deblocarea fondurilor iraniene înghețate.

Mohsen Rezaei, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, a declarat ulterior că răspunsul SUA la solicitările iraniene „nu a fost convingător”, adăugând că Washingtonul „trebuie să răspundă pe deplin și explicit celor șapte condiții ale Iranului și să acționeze în consecință”.

„Numai în acest caz Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă”, a scris el pe platforma X.

پاسخ آمریکا به حقوق و مطالبات ایران قانع‌کننده نبود و آن‌ها باید کامل و صریح هفت شرط ایران را پاسخ داده و به آن عمل کنند؛ تنها در این صورت تنگه هرمز باز خواهد شد. — محسن رضایی (@ir_rezaee) November 3, 2026

„Nu ne putem pierde speranța”

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe din Qatar, Majed al-Ansari, a declarat că atât Statele Unite, cât și Iranul analizează propunerile înaintate de mediatori. Deși echipa din Qatar care a călătorit la Teheran s-a întors la Doha, discuțiile continuă.

„Sunt în desfășurare eforturi regionale comune intense pentru a evita escaladarea. Dacă nu ar exista nici cea mai mică speranță, nu ar exista negocieri... iar în calitate de mediator, nu ne putem pierde speranța”, a declarat el în cadrul unei conferințe de presă, adăugând că Qatarul continuă să spere că se poate ajunge la un acord care să deschidă calea unor negocieri viitoare.

Un oficial informat cu privire la discuții a declarat că se așteaptă ca Washingtonul și Teheranul să transmită un răspuns în următoarele 36 de ore.

Un oficial iranian de rang înalt a declarat ulterior, marți, pentru Reuters că nu există un termen-limită pentru transmiterea mesajelor către Washington prin intermediul mediatorilor sau pentru analizarea răspunsurilor.

Amenințări de la Teheran

Oficialul iranian a declarat pentru Reuters că Teheranul va accepta „solicitările excesive” ale Washingtonului și că discuțiile privind un acord nuclear vor începe numai după ce condițiile Iranului sunt îndeplinite.

Iranul va răspunde cu fermitate atacurilor americane, atât în regiune, cât și dincolo de aceasta, a avertizat oficialul.

În acest context, ziarul ultraconservator de linie dură „Kayhan” a relatat marți că bazele americane din Marea Britanie, Italia, Grecia, România, Albania și Cipru ar putea fi vizate în cazul reluării războiului.

Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Baqer Qalibaf, a declarat că mingea se află în terenul Washingtonului, după ce a primit un „răspuns puternic și rațional” din partea Teheranului.

„Inamicul încearcă să oblige poporul iranian să se supună prin amenințări și acțiuni militare, dar se înșală amarnic. Iranul nu se va supune”, a declarat Qalibaf.

El a spus că răspunsul Teheranului la orice eroare de calcul a SUA va fi imprevizibil și nu va fi limitat de granițe geografice.

Șeful Statului Major al Forțelor Armate iraniene, Ali Abdollahi, a declarat, de asemenea, că armata Iranului actualizează listele cu ținte, care includ obiective americane și israeliene, și că va răspunde imediat oricărei amenințări.

Discuții între Iran și Arabia Saudită

Pe lângă schimburile indirecte de mesaje dintre Teheran și Washington, puterile regionale depun eforturi diplomatice pentru a preveni o nouă escaladare.

Conflictul s-a extins, de asemenea, după ce rebelii houthi din Yemen, aliați ai Iranului, și-au intensificat atacurile asupra Arabiei Saudite.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, a declarat marți că discuțiile cu Arabia Saudită continuă, în încercarea de a stabili noi acorduri de securitate regională care să excludă implicarea militară a unor puteri străine.

Săptămâna trecută, oficiali de rang înalt din Arabia Saudită, Turcia și Pakistan s-au întâlnit cu omologi iranieni la Teheran. Au fost primele contacte la acest nivel între cele patru țări din luna august.