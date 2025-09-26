Bloomberg: Putin și sărăcia îi dezbină pe alegătorii din Moldova. Diaspora de un milion de oameni poate păstra țara pe drumul european

Publicat la 16:00 26 Sep 2025

Partidele pro-ruse încearcă să mute sărăcia în dezbaterea electorală din Republica Moldova, în detrimentul discuției despre integrarea europeană, remarcă Bloomberg. Sursă foto: Getty Images

Pe drumul dintre Călărași și Chișinău, un panou publicitar ilustrează dilema guvernului moldovean înaintea alegerilor parlamentare.

"O parte din factura dumneavoastră la electricitate este plătită de guvern cu ajutorul Uniunii Europene", spune mesajul afișat.

Acest text este relevant pentru eforturile de a apropia țara de Occident, într-una dintre cele mai sărace țări din Europa, scrie Bloomberg într-o analiză publicată pe site-ul său.

Situată între România și Ucraina, mica națiune cu 2,4 milioane de locuitori are o importanță geopolitică incontestabilă.

Loc de manifestare al interferențelor și atacurilor hibride ale Rusiei, țara este forțată de Moscova înapoi în sfera sa de influență.

Europa încearcă să contracareze acest lucru promițând aderarea la Uniune.

Sondajele arată că PAS ar putea pierde majoritatea parlamentară pe 28 septembrie

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut săptămâna aceasta liderilor mondiali să sprijine Moldova în fața încercărilor Rusiei de a influența alegerile din 28 septembrie.

La rândul său, președinta Maia Sandu și Partidul Acțiunii și Solidarității încearcă să le arate moldovenilor că integrarea europeană nu este doar o altă poveste despre un viitor luminos, ci un proces care a adus deja beneficii.

Un referendum din octombrie anul trecut privind includerea aderării la UE în Constituție a fost adoptat la limită.

În prezent, sondajele de opinie arată că PAS riscă să piardă majoritatea parlamentară, fiind talonat în sondaje de un grup politic pro-rus.

Un aspect care poate răsturna calculele este faptul că 30% dintre alegători erau indeciși înainte de votul de duminică.

Cum văd moldovenii Uniunea Europeană înainte de votul din 28 septembrie

Bruxellesul a cheltuit deja miliarde de euro pentru a ajuta Moldova să treacă peste crizele economice, să construiască școli, drumuri și să modernizeze infrastructura energetică.

Ivan Curmei, un moldovean din Călărași, oraș aflat la aproximativ 50 de kilometri de Chișinău, arată cu degetul prețurile afișate de un magazin agricol local.

Acestui bărbat de 68 de ani nu-i place de politicieni, dar spune că va vota PAS, cu o anumită reticență.

Prețurile la produsele necesare traiului zilnic sunt principala sa preocupare, mărturisește el, cu ochii pe sacii de făină din Ucraina vecină.

Inflația în Moldova depășește 7% și este printre cele mai mari de pe continent, amintește Bloomberg.

Kremlinul și-a făcut încă din primăvară planurile de manipulare a votului din Moldova

Cu o minoritate vorbitoare de limbă rusă, pe care Kremlinul o invocă de câte ori are nevoie, țara este divizată lingvistic și cultural între retorica viziunii pro-Kremlin și cea pro-Bruxelles.

Kremlinul a elaborat un plan supervizat direct de Putin, vizând interferența în scrutinul parlamentar, după cum a constatat recent Bloomberg, pe bază de documente.

Tacticile includ recrutarea de moldoveni în străinătate, organizarea de proteste anti-guvernamentale care să degenereze în violențe și o campanie amplă de dezinformare, mai ales pe rețelele sociale.

Săptămâna aceasta, autoritățile au reținut zeci de persoane în ceea ce au numit un complot rusesc de destabilizare a alegerilor.

"Este foarte clar că Rusia vrea să creeze condiții pentru a împinge Moldova în haos politic, cel puțin. Dacă nu-i iese asta, atunci propulsarea unei majorități loiale în Parlament, care să fie cel puțin ambivalentă față de procesul nostru de aderare la UE", declară Iulian Groza, director executiv al think tank-ului Institutul pentru Politici și Reforme Europene.

UE alocă o sumă record pentru Moldova

Potrivit Bloomberg, majoritatea moldovenilor susțin aderarea la UE, însă nu acordă aceeași susținere politicienilor raliați acestui obiectiv.

La neîncrederea populației în politicieni au contribuit corupția și infracționalitatea larg răspândite. În 2014, peste 10% din PIB-ul țării a fost deturnat de la trei bănci de stat într-o schemă pusă la punct cu ajutorul unor funcționari publici.

Protagonistul acestei afaceri, Vladimir Plahotniuc, fost lider politic, a fost adusă joi la Chișinău pentru a fi judecat, după ce a fugit din țară de ani de zile.

Dorind o poveste de succes pe flancul său estic marcat de turbulențe, UE a alocat o sumă record de 1,8 miliarde de euro pentru următorii ani, în demersul de a sprijini eforturile de integrare.

UE a încercat, de asemenea, să consolideze imaginea președintei Sandu înainte de scrutinul parlamentar din 28 septembrie.

Franței, Germaniei și Poloniei au venit la Chișinău și au urcat împreună cu ea pe scenă la un miting pro-european din august, organizat de Ziua Independenței.

Igor Dodon, fostul președinte pro-rus învins în trecut de Sandu, conduce în prezent Partidul Socialist și acuză puterile occidentale că se amestecă în campania electorală.

Cum gândesc moldovenii care spun că nu votează PAS pe 28 septembrie

Constantin, un bărbat din Călărași care vine fructe și legume din grădina sa pentru a-și câștiga traiul zilnic, se declară sătul de ceea ce el numește promisiunile deșarte din partea partidelor.

Fost contabil, în vârstă de 59 de ani, acest bărbat a jurat că nu va vota partidul de guvernământ, pe care îl învinovățește pentru pierderea locului de muncă în timpul pandemiei de coronavirus.

"Acești politicieni vin la fiecare patru ani și împart un pliant. La ce-mi trebuie un pliant?", spune el, citat de Bloomberg.

Frustrarea lui Constantin a crescut după ce membri și activiști ai PAS s-au plimbat prin tarabe, lăudând candidatura Moldovei la aderarea europeană.

Nicu Popescu, unul dintre principalii candidați ai PAS pentru un loc în parlament și fost ministru de Externe, admite că a lucra la fundațiile unui stat prosper e un efort de durată, aflat în desfășurare.

"Majoritatea oamenilor înțeleg că nu construiești un zgârie-nori peste noapte și nici nu-ți mărești în acest timp de patru ori PIB-ul pe cap de locuitor", afirmă acest politician.

Însă, indiferent de eșecuri, moldovenii pot vedea ce au adus războiul și dictatura și nu vor ca acest lucru să se repete în Moldova, estimează el.

Ce s-a întâmplat în ultimii ani ai guvernării PAS

În ultimii ani în care PAS a guvernat țara, situația a fost marcată de instabilitate.

Invazia Ucrainei de către Rusia a determinat sute de mii de refugiați să fugă prin Moldova și a forțat economia fragilă să se orienteze și mai mult spre vest.

Chișinăul și-a limitat aprovizionarea cu energie rusească și a lansat negocierile de aderare la UE în iunie anul trecut.

Aproximativ 65% din exporturile Moldovei merg acum către Uniune.

Ca un semn al noilor realități, chiar și Transnistria, o regiune separatistă care găzduiește trupe rusești, trimite 77% din exporturile sale către blocul comunitar.

Cum încearcă oponenții PAS să reașeze dezbaterea electorală

Problema politică este că PAS "monopolizează" narațiunea integrării în UE, fără a-și îndeplini promisiunile, acuză primarul pro-rus al Chișinăului, Ion Ceban.

Blocul politic al acestuia, numit Alternativa, este pe locul trei în sondaje.

Alternativa se declară formal în favoarea aderării la UE și ar lua în considerare intrarea într-un guvern de coaliție cu orice alte partide care îi împărtășesc principiile, inclusiv PAS, potrivit lui Ceban.

În ceea ce privește relațiile cu Rusia, Alternativa optează pentru pragmatism, spune Mark Tkaciuk, lider al formațiunii "Congresul Civic", parte a blocului politic menționat.

"Maia Sandu declară că gazul rusesc miroase a moarte, dar noi cumpărăm gaz rusesc prin opt intermediari. Ok, miroase a moarte, dar probabil e vorba de moartea cetățenilor moldoveni ale căror prețuri la gaz au crescut de trei sau patru ori", a declarat el.

Și alți oponenți ai PAS au încercat să pună criza costului vieții înaintea geopoliticii.

Politicienii din rândul socialiștilor lui Dodon, care cândva călătoreau regulat la Moscova, și-au atenuat mesajul pro-rus.

La fel ca unii dintre liderii blocului Alternativa, ei afirmă că sunt "susținători critici" ai integrării europene, dar nu în detrimentul legăturilor cu Moscova.

Tinerii pleacă din Moldova, dar pot decide drumul țării la vot

Ca multe țări în curs de depopulare din Europa de Est, Moldova își "exportă" și tineretul.

Fluturașii cu oferte de muncă în Europa sunt omniprezenți pe străzile din Chișinău.

În piața din Călărași, mai mulți vânzători mărturisesc că fiii și fiicele lor locuiesc în UE de ani de zile.

Această parte a diasporei moldovenești de un milion de oameni a fost esențială în realegerea la limită a Maiei Sandu pentru al doilea mandat, anul trecut, și în succesul referendumului pro UE.

Emigrarea nu e ușoară. Un vânzător de legume a povestit pentru Bloomberg dificultățile celor patru frați ai săi care sunt acum în Europa de Vest și a insistat că, sub ruși, cel puțin toată lumea avea pâine.

Auzind remarca, un client în vârstă a râs și a replicat că Moscova a adus doar opresiune.