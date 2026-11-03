Bloomberg: Rusia își va intensifica atacurile în Ucraina după alegerile din SUA, deși are o trilaterală cu Kievul și Washingtonul

1 minut de citit Publicat la 19:32 03 Noi 2026 Modificat la 19:43 03 Noi 2026

Bloomberg relatează că Putin a decis să prelungească războiul din Ucraina. Foto: Hepta

Președintele rus Vladimir Putin a decis să prelungească războiul prin intensificarea atacurilor în Ucraina și intensificarea presiunilor hibride asupra țărilor europene care susțin Kievul, relatează The Moscow Times, care citează Bloomberg. La originea acestei decizii stă convingerea liderului rus că omologul său american, Donald Trump, nu va putea forța Ucraina să accepte un acord de pace în termenii Moscovei, adaugă sursa citată.

Bloomberg mai scrie că Putin anticipează o slăbire a poziției Casei Albe după alegerile congresionale de marți și va căuta noi modalități de a relaxa și mai mult sancțiunile americane împotriva Rusiei, după exemplul acordului asupra motorinei, motorina anunțat de Trump la începutul lunii octombrie.

Agenția americană citează o sursă apropiată Kremlinului, conform căreia obiectivul conducerii ruse este să îl convingă pe Trump că SUA și Rusia pot face afaceri de interes comun fără a pune mai întâi capăt războiului din Ucraina.

O trilaterală fără mari așteptări

O trilaterală SUA - Rusia - Ucraina este programată în perioada 10-11 noiembrie în capitala Emiratelor Arabe Unite, Abu Dhabi. Moscova l-a trimis din nou la aceste discuții pe Vladimir Medinsky, consilierul președintelui rus.

Emisarul american Steve Witkoff a spus că noua rundă se va concentra pe eventuale acorduri postbelice privind securitatea, reducerea tensiunilor, măsuri umanitare și următorii pași către pace.

Există posibilitatea ca Donald Trump să-și mute interesul către o nouă operațiune împotriva Iranului, mai ales dacă Rusia își menține revendicările teritoriale împotriva Kievului, a anticipat Emily Ferris, cercetător la think tank-ul RUSI, cu sediul la Londra.

"Acest lucru ar putea pune în pericol ajutorul militar american acordat Ucrainei, în baza argumentului că acesta ar trebui folosit împotriva Iranului sau pentru a consolida apărarea aeriană a Israelului", a declarat ea pentru Bloomberg.