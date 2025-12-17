Bloomberg: SUA pregătesc noi sancțiuni pentru Rusia, dacă Putin respinge planul de pace

Statele Unite pregătesc noi de sancțiuni asupra sectorului energetic al Rusiei pentru a crește presiunea asupra Moscovei, în cazul în care președintele Vladimir Putin respinge un acord de pace cu Ucraina, relatează Bloomberg, citând persoane familiarizate cu situația.

Sancțiunile SUA ar urma să vizeze navele din așa-numita "flotă fantomă" cu care Moscova ocolește sancțiunile impuse petrolului său, dar i-ar putea lovi și pe comercianții care facilitează tranzacțiile cu țiței rusesc.

Noile măsuri ar putea fi dezvăluite încă din această săptămână, au declarat sursele citate de Bloomberg.

Noile sancțiuni americane au fost discutate de șeful Trezoreriei SUA cu partenerii europeni

Secretarul Trezoreriei Statelor Unite, Scott Bessent, a discutat planurile noilor sancțiuni când s-a întâlnit cu un grup de ambasadori europeni la începutul acestei săptămâni.

"Președintele Trump este Președintele Păcii și am reiterat că, sub conducerea sa, America va continua să acorde prioritate încheierii războiului din Ucraina", a scris Bessent într-o postare pe platforma X, după întâlnire.

Decizia finală aparține președintelui Donald Trump.

SUA și Uniunea Europeană au aplicat numeroase sancțiuni Rusiei, de când aceasta a început războiul din Ucraina însă, deși au existat efecte substanțiale asupra economiei statului agresor, Vladimir Putin nu pare să-și fi schimbat planurile.

Cel mai recent, măsurile împotriva marilor companii petroliere ruse și a comerțului cu petrol al Moscovei au dus la prețurile țițeiului rus la cele mai scăzute niveluri de la începutul invaziei, adăugând o presiune semnificativă la problemele economice pe care Kremlinul trebuie să le gestioneze.

Bloomberg amintește că Statele Unite și alte națiuni din G7 - grupul celor mai avansate economii - au luat deja măsuri vizând blocarea a sute de nave implicate în transportul petrolului Moscovei.

SUA dau semne că se pregătesc pentru eșecul discuțiilor de pace

Discuțiile privind sancțiunile suplimentare au loc în contextul în care negociatorii americani și ucraineni au anunțat anumite progrese în această săptămână în legătură cu termenii unui potențial acord de pace.

Emisarul american Steve Witkoff s-a aflat la Berlin pentru două zile de discuții cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderii europeni pe marginea celor mai recente propuneri ale acestora din urmă.

Oficialii americani, ucraineni și europeni au salutat progresele în privința garanțiilor susținute de SUA pentru a asigura securitatea postbelică a Kievului.

În continuare, au rămas nerezolvate problemele legate de Donbas, de utilizarea activelor înghețate în UE ale băncii centrale a Rusiei și de gestionarea centralei nucleare de la Zaporojie.

Kievul dorește, de asemenea, să se menționeze în mod exact cum ar reacționa aliații săi în cazul în care Rusia ar lansa o nouă invazie în Ucraina.

SUA au propus o zonă demilitarizată în regiunile din Donbas pe care Rusia nu el ocupă

În ceea ce privește Donbas - care include regiunile Donețk și Lugansk și pe care trupele lui Putin nu au reușit să-l ocupe în întregime - SUA au sugerat transformarea zonei neocupate de ruși într-o zonă demilitarizată sau economică liberă, sub administrație specială.

Serghei Riabkov, adjunctul ministrului rus de Externe, a declarat săptămâna aceasta că este "foarte încrezător" că războiul se apropie de sfârșit.

Însă el a recunoscut că revendicările teritoriale ale Moscovei rămân neschimbate și a exclus, totodată, desfășurarea de trupe NATO în Ucraina în baza unui acord de pace.

"Cred că suntem pe punctul de a rezolva această criză teribilă. Suntem pregătiți să ajungem la un acord (...) și speranța mea este ca acesta să vină mai devreme decât mai târziu", a afirmat acest oficial rus.