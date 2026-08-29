Bulgarii au pornit "vânătoarea de mamuți" în albia secată a Dunării. "Uite, am găsit un dinte"

Nivelul scăzut al Dunării a provocat fenomenul vânătorii de fosile. Sursa foto: captura video CBS

Mai multi voluntari au cercetat malul secat al Dunării din nordul Bulgariei, în apropierea locului unde, luna trecută, retragerea apelor a scos la iveală oase de mamut, cu speranța să găsească și alte fragmente fosilizate dezvelite de seceta persistentă care afectează Europa, notează France24.

„Am găsit un dinte!”, a exclamat Aleksandar Denkov, un fotograf amator în vârstă de 30 de ani, ridicând un fragment gălbui care ieșea din nisip.

Săptămâna trecută, Denkov s-a alăturat unui grup de aproximativ 20 de voluntari, mulți dintre ei sperând să descopere și alte fosile de mamut, în cadrul acțiunii de căutare organizate de Muzeul de Istorie Regională din orașul Ruse, situat în apropiere, la aproximativ 250 km nord-est de Sofia.

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Au găsit resturi de mamifer

Deși speranțele nu le-au fost îndeplinite, grupul a descoperit rămășițele unui mamifer, „probabil un bour sau un zimbru”, potrivit muzeului, mandibula unui cal în stare subfosilă și un grup de stridii fosilizate vechi de aproximativ 60-65 de milioane de ani.

Seceta din Europa, agravată de schimbările climatice provocate de om, a redus debitul marilor fluvii la un simplu fir de apă, cauzând probleme serioase transportatorilor de mărfuri și centralelor nucleare care, în mod normal, sunt răcite cu apă din râuri.

Însă nivelul scăzut al apelor a scos la iveală și rămășițe sau artefacte istorice care nu mai fuseseră văzute de decenii – sau chiar de milenii.

Printre descoperirile din ultimele săptămâni de-a lungul Dunării, al doilea fluviu ca lungime din Europa, se numără epave din Al Doilea Război Mondial în Austria și Serbia, precum și rămășițele a doi soldați germani și o motocicletă, găsite chiar în centrul Budapestei.

„Aproape de istorie”

Krasimir Kirov, custode în cadrul Muzeului Regional de Istorie din Ruse, a declarat că muzeul a decis să organizeze această zi de activități pe teren „pentru a-i învăța pe oameni cum să recunoască diverse descoperiri, pentru a le arăta ce ar putea scoate la iveală și pentru a le oferi sfaturi privind siguranța”.

"După descoperirea mamutului, am început să primesc zeci de apeluri de la oameni care îmi povesteau despre ce găsiseră”, a declarat el.

Luna trecută, un locuitor al satului Reahovo, situat la aproximativ 30 de kilometri de Ruse, a observat din întâmplare ceea ce specialiștii muzeului au identificat ulterior drept un maxilar de mamut, fragmente de colți, o parte dintr-o omoplat și un femur.

Inițiativa de a organiza o căutare ghidată în apropiere de Reahovo a stârnit rapid un interes viu, existând deja numeroase solicitări pentru următoarea ieșire, potrivit lui Kirov. Căutarea a început cu câteva instrucțiuni: voluntarii trebuiau să înainteze în linie și, dacă cineva observa ceva, să ridice mâna pentru ca întregul grup să se oprească.

Mai presus de toate, aceștia nu trebuiau să atingă niciun obiect metalic, întrucât ar fi putut fi vorba despre muniție sau explozibili.

Însă plimbarea abia începuse când șirul s-a destrămat: entuziasmul a învins disciplina. „Este o ocazie foarte rară de a te simți atât de aproape de istorie”, a declarat Ekaterina Iordanova, o psiholoagă în vârstă de 34 de ani.

„Să vezi Dunărea în această stare este îngrijorător, dar ne oferă și șansa de a descoperi lucruri noi.”

Vladimir Țviatkov, un antreprenor în vârstă de 44 de ani, a spus că el, soția sa și cei doi copii ai lor au venit în primul rând „pentru aventură”. Crescut pe malul fluviului, el a mărturisit că „nu a mai văzut niciodată Dunărea atât de secată”.

Vestigii din Al Doilea Război Mondial

Mai în amonte, pe teritoriul Bulgariei, nivelul scăzut al apelor Dunării le-a permis arheologilor să documenteze și fundațiile unui pod cu o lungime de peste doi kilometri, inaugurat în anul 328, în timpul domniei împăratului Constantin I.

Și în alte părți de-a lungul Dunării, au fost găsite arme și alte rămășițe din cel de-al Doilea Război Mondial. În centrul Austriei, două epave ale unor nave de război germane ies din apă.

Avariate în luptele cu tancurile americane în 1945, acestea au fost ulterior scufundate de propriile echipaje, potrivit presei locale.

În Serbia, lângă Prahovo, râul în retragere a scos la iveală, în mod similar, epave ale unor nave de război germane, care se numărau printre zecile scufundate de propria lor tabără în 1944, în încercarea de a încetini avansul Armatei Roșii sovietice de-a lungul celui de-al doilea cel mai lung fluviu din Europa.

De asemenea, la Budapesta au fost descoperite o motocicletă și rămășițele a doi soldați germani, potrivit Comisiei Germane pentru Mormintele de Război.

Aceste descoperiri vin în contextul în care nivelul apelor pe porțiuni vaste ale multora dintre cele mai mari râuri ale Europei a scăzut la cote istorice anterior în luna iulie.