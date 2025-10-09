Bulgarii primesc două zile libere de la stat ca să se pregătească să treacă la moneda euro

1 minut de citit Publicat la 23:21 09 Oct 2025 Modificat la 23:21 09 Oct 2025

Bulgaria şi România au pornit împreună pe drumul integrării europene, doar Sofia a primit undă verde pentru aderarea la zona euro din partea Comisiei Europene în iunie 2025. Foto: Getty Images

Bulgaria se pregătește să acorde două zile libere cetățenilor pentru a marca tranziția țării la moneda euro. Zilele de 31 decembrie 2025 și 2 ianuarie 2026 vor fi declarate sărbători naționale, potrivit unui proiect de hotărâre al Ministerului de Finanțe de la Sofia aflat în dezbatere publică, relatează agenția Novinite.

Inițiativa îi aparține ministrului de Finanțe Temenuzhka Petkova și are legătură cu introducerea monedei euro ca monedă oficială a Bulgariei, începând cu 1 ianuarie 2026. În memorandumul atașat proiectului de hotărâre, ministrul atrage atenția că tranziția presupune pregătiri tehnice și practice, care au fost detaliate în Planul Național pentru Introducerea Euro și în Planul de Acțiune aferent.

Aceste pregătiri includ asigurarea funcționării corecte a sistemelor financiare, informaționale și operaționale în noul context monetar.

Ministrul Petkova precizează că stabilirea unor zile nelucrătoare imediat înainte și după introducerea euro – adică 31 decembrie și 2 ianuarie – este necesară pentru a permite ajustarea sistemelor și adaptarea sectoarelor.

Această măsură are scopul de a reduce riscurile operaționale și de a asigura o tranziție lină și fără probleme către euro, atât pentru instituțiile financiare, cât și pentru celelalte sectoare afectate de schimbarea monedei naționale.

Bulgaria şi România au pornit împreună pe drumul integrării europene, doar Sofia a primit undă verde pentru aderarea la zona euro din partea Comisiei Europene în iunie 2025.